Credit Suisse уволил топ-менеджера после шпионского скандала
Инвестиционное подразделение банка Credit Suisse возглавил Дэвид Миллер, сообщает Bloomberg. Предыдущий руководитель подразделения Джим Амин решил уйти в отставку и покинуть исполнительный совет компании, взяв на себя роль руководителя отдела частных кредитов в Нью-Йорке.
Амин руководил инвестиционным подразделением Credit Suisse более 10 лет. Инвестиционное подразделение продемонстрировало падение выручки по итогам девяти месяцев 2019 г. на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,24 млрд франков. Падение выручки было воспринято руководством банка особенно болезненно из-за шпионского скандала, который разразился в последние месяцы, отмечает издание.
Топ-менеджер банка Икбал Хан ранее покинул кредитную организацию из-за конфликта с гендиректором Credit Suisse Тиджаном Тиамом, писала The Wall Street Journal. Тиам и Хан серьезно поссорились на вечеринке в начале года и не смогли наладить прежние отношения. После увольнения Хан вышел на работу к одному из основных конкурентов Credit Suisse — UBS Group. Он стал там одним из руководителей по управлению активами.
Руководство Credit Suisse опасалось, что Хан начнет переманивать сотрудников в свою новую команду, поэтому установило за ним слежку. Банк обратился в охранную компанию Investigo, чтобы нанять детективов, которые шпионили за Ханом. Но он заметил слежку и подал заявление в правоохранительные органы. Когда информация о слежке подтвердилась, несколько банкиров потребовали отставки Тиама. Однако он сохранил должность, но в начале октября был уволен операционный директор Credit Suisse Пьер-Оливье Буи, который одобрил слежку за Ханом.