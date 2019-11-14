ВТБ получил контроль над сервисом управления недвижимостью «Домиленд»
ВТБ подписал договор о приобретении контрольной доли в компании «Домиленд», одной из систем для управления недвижимостью, сообщила пресс-служба банка. Соответствующая сделка будет закрыта до конца ноября.
К сервису «Домиленд» подключено более 100 управляющих организаций, там зарегистрировано 200 000 лицевых счетов. Сервис используется жителями домов, апартаментов и поселков для взаимодействия с поставщиками услуг – управляющими, ресурсоснабжающими и любыми сервисными организациями. По данным ВТБ, ежемесячный оборот платежей за ЖКУ через приложение составляет более 140 млн руб.
ВТБ стремится создать единую платформу, на которой жители смогут решать все возникающие в доме проблемы. «Мы намерены интегрировать новый продукт с жилищной экосистемой банка и в перспективе нескольких лет занять благодаря ему не менее 25% на рынке всех вопросов, связанных с проживанием», – отметил зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что банк близок к завершению создания комплексной жилищной экосистемы, которая предусматривает весь цикл услуг и сервисов. По данным ТАСС, он пообещал, что до конца года банк вместе с «М.видео» запустит услугу по оплате покупок через приложение в смартфоне в зале магазинов, не доходя до касс.
Создание жилищной экосистемы входит в стратегию развития банка до 2023 г. Также стратегия предполагает диджитализацию сервисов, «постановку клиента и его удовлетворенности в центр усилий группы».