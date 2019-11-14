ВТБ получил контроль над сервисом управления недвижимостью «Домиленд»

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что банк близок к завершению создания комплексной жилищной экосистемы, которая предусматривает весь цикл услуг и сервисов. По данным ТАСС, он пообещал, что до конца года банк вместе с «М.видео» запустит услугу по оплате покупок через приложение в смартфоне в зале магазинов, не доходя до касс.