«Восточный» первым из российских банков отказался от выплат по вечным субордам
Ставка по бессрочным долларовым бумагам, которые банк размещал, в том числе среди своих VIP-клиентов, составляла 10% годовых, купонный доход выплачивался дважды в год. Речь идет о невыплате второго купона на общую сумму $6,25 млн (около 400 млн руб.). В пресс-службе «Восточного» РБК сообщили, что банк направил держателям евросуборда уведомление об отмене выплат. Там уточнили, что в ближайшее время держателям субординированного долга предложат снизить ставку купона.
О том, что банк может списать вечные субординированные долги, стало известно в июле. Основания появились после проверки ЦБ. По ее итогам регулятор указал, что у «Восточного» опустился норматив достаточности базового капитала (Н1.1) ниже 5,125%, и продолжалось это более шести операционных дней в течение последних 30 операционных дней (с 31 мая по 5 июня). При таких условиях банк должен в течение 45 дней либо восстановить норматив, либо списать вечные суборды или конвертировать их в акции, если такие бумаги у него есть.
В 2013 г. банк выпустил евробонды на 7 млрд руб., срок погашения по ним наступал в мае 2019 г., но в июне 2017 г. банк конвертировал их в бессрочные. Сейчас, согласно отчетности по РСБУ на 1 июня, у банка есть бессрочные суборды на 7,9 млрд руб. Источник, близкий к одному из акционеров, летом 2016 г. говорил «Ведомостям», что 60–70% субординированного долга скупили трое-четверо миноритарных акционеров.
В ноябре председателем совета директоров «Восточного» стал совладелец банка Артем Аветисян. Ранее эту должность занимал основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. В феврале суд арестовал его в рамках уголовного дела о хищении у банка 2,5 млрд руб., позже Калви перевели под домашний арест. Он не признает вину.