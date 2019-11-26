«Восточный» первым из российских банков отказался от выплат по вечным субордам

О том, что банк может списать вечные субординированные долги, стало известно в июле. Основания появились после проверки ЦБ. По ее итогам регулятор указал, что у «Восточного» опустился норматив достаточности базового капитала (Н1.1) ниже 5,125%, и продолжалось это более шести операционных дней в течение последних 30 операционных дней (с 31 мая по 5 июня). При таких условиях банк должен в течение 45 дней либо восстановить норматив, либо списать вечные суборды или конвертировать их в акции, если такие бумаги у него есть.