РБК: «Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-Петербургской биржи
Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам. Этот брокер — «Фридом Финанс».
В топ-10 профучастников по оборотам на Санкт-Петербургской бирже по итогам октября входят пять небанковских брокеров: БКС, ИК «Фридом Финанс», ITI Capital, «Финам» и «Церих Кэпитал Менеджмент», в последние полгода в десятку также попадал «Алор+».
«Нам нравится, какие результаты демонстрирует Санкт-Петербургская биржа. Мы сейчас рассматриваем это предложение», — сообщили в пресс-службе инвесткомпании, отказавшись уточнить, какие конкретно параметры сделки обсуждаются. Представитель Санкт-Петербургской биржи не ответил на запрос РБК.