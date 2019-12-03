РБК: «Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-Петербургской биржи

Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам. Этот брокер — «Фридом Финанс».