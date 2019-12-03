Финансы

РБК: «Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-Петербургской биржи

Ведомости
Ведомости

«Фридом Финанс» обсуждает выкуп большей части допэмиссии Санкт-Петербургской биржи, организующей торги акциями Apple и Google в России. Привлеченные деньги должны позволить бирже выполнить регуляторные требования Центробанка, сообщает РБК

Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам. Этот брокер — «Фридом Финанс». 

В топ-10 профучастников по оборотам на Санкт-Петербургской бирже по итогам октября входят пять небанковских брокеров: БКС, ИК «Фридом Финанс», ITI Capital, «Финам» и «Церих Кэпитал Менеджмент», в последние полгода в десятку также попадал «Алор+».

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«Нам нравится, какие результаты демонстрирует Санкт-Петербургская биржа. Мы сейчас рассматриваем это предложение», — сообщили в пресс-службе инвесткомпании, отказавшись уточнить, какие конкретно параметры сделки обсуждаются. Представитель Санкт-Петербургской биржи не ответил на запрос РБК.

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