ЦБ предложил вносить в черный список теневых директоров финорганизаций

По словам Швецова, за два года действия закона Банк России не проиграл ни одного дела по апелляционной процедуре. «Мы видим, что этот институт может быть эффективно расширен на соседние области применения, на те должности, которые участвуют в принятии ключевых рисков финансовыми организациями», – сказал Швецов. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях добавил, что закон также планируется распространить на бенефициаров нелегальных пирамид и нелегальных кредиторов. Эти вопросы будут обсуждаться в следующем году.