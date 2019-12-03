ЦБ предложил вносить в черный список теневых директоров финорганизаций
Центробанк предлагает включать в черный список теневых директоров финансовых организаций, а также тех, кто работает без лицензии. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов, сообщает «Интерфакс».
Речь идет о списке, куда попадают компании, не соответствующие закону о деловой репутации, который вступил в силу в конце января 2018 г. Этот закон распространяется на банки, страховые компании, НПФ, МФО, управляющие компании. В список также могут попасть руководители подобных компаний. Это лишает их права входить в совет директоров или топ-менеджмент финансовых организаций. Внесение в черный список можно оспорить: в ЦБ работает комиссия по обжалованию.
По словам Швецова, за два года действия закона Банк России не проиграл ни одного дела по апелляционной процедуре. «Мы видим, что этот институт может быть эффективно расширен на соседние области применения, на те должности, которые участвуют в принятии ключевых рисков финансовыми организациями», – сказал Швецов. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях добавил, что закон также планируется распространить на бенефициаров нелегальных пирамид и нелегальных кредиторов. Эти вопросы будут обсуждаться в следующем году.
В черный список Центробанка внесены 7204 лица (по состоянию на февраль), рассказывала директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.