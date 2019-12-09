Сбербанк рефинансировал кредит на 110 млн евро владельцу Four Seasons в Петербурге

VIYM основана в 2006 г. Компания управляет портфелем активов в области прямых инвестиций в гостиничную недвижимость и быстрорастущие компании малой и средней капитализации. В компании два партнера – Андрей Якунин и Яир Зив. Весной 2019 г. со-основатель инвестиционного партнерства VIY Management Якунин принял решение о реструктуризации своего бизнеса и передаче на аутсорсинг функций инвестиционного консалтинга компании Ales Capital Group. Это было сделано для повышения эффективности управления портфелем VIYM.