Сбербанк рефинансировал кредит на 110 млн евро владельцу Four Seasons в Петербурге
Сбербанк рефинансировал VIYM (Venture Investments & Yield Management, принадлежит Андрею Якунину, сыну бывшего президента РЖД Владимира Якунина) кредит в другом банке под залог отеля Four Seasons Hotel Lion Palace в Санкт-Петербурге, расположенного в отреставрированном «Доме со львами». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Сумма кредита составила около 110 млн евро, говорится в сообщении. Подробности сделки не раскрываются.
VIYM основана в 2006 г. Компания управляет портфелем активов в области прямых инвестиций в гостиничную недвижимость и быстрорастущие компании малой и средней капитализации. В компании два партнера – Андрей Якунин и Яир Зив. Весной 2019 г. со-основатель инвестиционного партнерства VIY Management Якунин принял решение о реструктуризации своего бизнеса и передаче на аутсорсинг функций инвестиционного консалтинга компании Ales Capital Group. Это было сделано для повышения эффективности управления портфелем VIYM.
Отель Lion Palace St. Petersburg в особняке Лобанова-Ростовского на Вознесенском проспекте, 1, открылся летом 2013 г. Реконструкция здания, построенного в XIX в. по проекту Огюста Монферрана, началась в 2009 г. Оно принадлежит управлению делами президента и до 2053 г. находится в аренде у «Тристар инвестмент холдингс» (подконтрольна Андрею Якунину). По данным компании, инвестиции в реконструкцию превысили $250 млн.