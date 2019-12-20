Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» считают, что укрепление рубля к доллару и евро связано с позитивной динамикой валют развивающихся стран, которые продолжают реагировать на промежуточную торговую сделку Китая и США. Кроме того, российским компании предстоит осуществить крупные налоговые выплаты в конце декабря, что приводит к повышенному спросу на рублевую ликвидность.