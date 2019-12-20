Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 года опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14:00 мск евро потерял 47 копеек по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб.
К этом жу времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 копейку по отношению к закрытию четверга.
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» считают, что укрепление рубля к доллару и евро связано с позитивной динамикой валют развивающихся стран, которые продолжают реагировать на промежуточную торговую сделку Китая и США. Кроме того, российским компании предстоит осуществить крупные налоговые выплаты в конце декабря, что приводит к повышенному спросу на рублевую ликвидность.