Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом. Это первый рейтинг агентства.
Такой рейтинг обусловлен высокой оценкой бизнес-профиля банка, объясняет НКР. Совкомбанк входит в топ-15 по активам и капиталу, а также по объему вкладов физических лиц. Чистые активы банка 1 трлн руб. (данные за девять месяцев 2019 г.). Объем капитала компании за этот же период составил 133 млрд руб., чистая прибыль — 21,9 млрд руб. За аналогичный период прошлого года она составила 17,5 млрд. руб. Текущая стоимость риска (расходы на создание резервов к среднему портфелю) и чистая процентная маржа банка составляют 1,9% и 6,3% соответственно. «Управление ключевыми видами рисков оценивается как адекватное с учетом высокого качества активов на протяжении экономического цикла и стабильно высоких операционных показателей»,- говорится в сообщении агентства.
Совкомбанк — третий по величине частный банк России. Год назад Совкомбанк завершил слияние с Росевробанком, в котором он в течении нескольких лет постепенно увеличивал долю. Осенью прошлого года к банку присоединили Современный коммерческий инновационный банк (СКИБ). В 2017 г., Совкомбанк присоединил Меткомбанк, купленный в 2016 г. у «Севергрупп» Алексея Мордашова. Последние годы организация активно скупает финансовые активы. Недавно банк объявил о покупке у американской страховой группы Liberty Mutual российской «Либерти страхование». Ранее Совкомбанк стал единственным владельцем лизинговой компании «Соллерс финанс».
В сентябре ЦБ выдал аккредитацию НКР и Национальному рейтинговому агентству (НРА). Это позволяет им присваивать рейтинги по национальной шкале. До этого в реестре ЦБ было два рейтинговых агентства – Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и «Эксперт РА».