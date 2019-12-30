Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг

Такой рейтинг обусловлен высокой оценкой бизнес-профиля банка, объясняет НКР. Совкомбанк входит в топ-15 по активам и капиталу, а также по объему вкладов физических лиц. Чистые активы банка 1 трлн руб. (данные за девять месяцев 2019 г.). Объем капитала компании за этот же период составил 133 млрд руб., чистая прибыль — 21,9 млрд руб. За аналогичный период прошлого года она составила 17,5 млрд. руб. Текущая стоимость риска (расходы на создание резервов к среднему портфелю) и чистая процентная маржа банка составляют 1,9% и 6,3% соответственно. «Управление ключевыми видами рисков оценивается как адекватное с учетом высокого качества активов на протяжении экономического цикла и стабильно высоких операционных показателей»,- говорится в сообщении агентства.