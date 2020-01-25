Mastercard вслед за Visa запустит платформу для «электронных чаевых»

Mastercard создает сервис самостоятельно, к нему смогут присоединиться все желающие банки, заявил РБК один из источников, добавив, что платформу планируется запустить до конца этого года. Способ оставления чаевых может быть следующим: официант вводит на POS-терминале нужную сумму, а посетитель прикладывает к нему карту для списания средств.