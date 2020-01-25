Mastercard вслед за Visa запустит платформу для «электронных чаевых»
Международная платежная система Mastercard собирается запустить в России платформу для приема безналичных чаевых, пишет РБК со ссылкой на три источника в банковской сфере. По их информации, Mastercard ведет с банками переговоры о присоединении к проекту и обсуждает технические вопросы, связанные с построением платформы.
Схожую платформу прошлым летом запустила платежная система Visa. Она разработала ее совместно с «Русским стандартом». Другие банки не принимают участия в проекте.
Mastercard создает сервис самостоятельно, к нему смогут присоединиться все желающие банки, заявил РБК один из источников, добавив, что платформу планируется запустить до конца этого года. Способ оставления чаевых может быть следующим: официант вводит на POS-терминале нужную сумму, а посетитель прикладывает к нему карту для списания средств.
«Мы исследуем возможности реализации в России сервиса безналичной оплаты чаевых, чтобы держателям карт было удобно оставить вознаграждение», – пояснил изданию представитель Mastercard.
Аналогичная программа от Mastercard с весны 2019 г. работает на украинском платежном рынке. С помощью нее можно оставить чаевые в размере 5%, 10% или 15% от стоимости заказа или другую сумму по желанию клиента.