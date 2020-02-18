ЦБ предложил дополнить признаки отмывания денег через НКО

Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин пояснил журналистам, что действующие признаки подозрительных операций давно устарели. «Мы их дополняли, мы их как-то совершенствовали, но не пересматривали в том смысле, что они должны меняться в соответствии с реальными рисками и угрозами», — сказал он.