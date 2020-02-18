ЦБ предложил дополнить признаки отмывания денег через НКО
ЦБ предложил дополнить перечень признаков финансирования терроризма и отмывания денег с участием некоммерческих организаций (НКО). Регулятор предлагает отнести к подозрительным операциям перечисления физическим или юридическим лицом, получившим иностранное финансирование, средств из-за рубежа на счета НКО, если те носят регулярный характер и примерно равны сумме иностранного финансирования, следует из проекта положения ЦБ. Первым на него внимание обратил РБК.
По действующим правилам, к признакам отмывания денег или финансирования терроризма через НКО относятся перечисления из-за рубежа средств на счета российских организаций, в том числе политических партий и различных фондов.
Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин пояснил журналистам, что действующие признаки подозрительных операций давно устарели. «Мы их дополняли, мы их как-то совершенствовали, но не пересматривали в том смысле, что они должны меняться в соответствии с реальными рисками и угрозами», — сказал он.
В августе 2019 г. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального стал фигурантом дела об отмывании денег. Через счета НКО с 2016 по 2018 г. было легализовано около 1 млрд руб., утверждал следственный комитет России. Вскоре после возбуждения дела сотрудники и волонтеры ФБК пожаловались на блокировки и отрицательные лимиты, установленные на личные банковские счета.