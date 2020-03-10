Мошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках
По этим данным, на начало 2020 г. такой способ мошенничества использовался только в 5% от всех случаев краж денежных средств банковских клиентов с использованием социальной инженерии. В начале 2019 г. доля двусторонних подмен номеров составляла 18–20% от случаев телефонного мошенничества.
В 2019 г. доля социальной инженерии составила около 70% от всех случаев мошенничества с реальными потерями. За два года этот показатель вырос почти в два раза. По данным исследования, в 41% случаев пострадавший самостоятельно переводит деньги злоумышленникам, с начала 2019 г. доля таких случаев выросла почти в два раза (с 23%). Средний чек кражи – 17 000 руб. В 29% случаев клиенты банков сами раскрывают мошенникам данные банковской карты и коды, с помощью которых осуществляются несанкционированные списания средств. Средний чек кражи – 27 000 руб.
По прогнозу Центробанка, в 2020 г. технология подмены телефонных номеров банков останется одним из главных инструментов обмана граждан. По опубликованным данным Банка России, за июнь – август 2019 г. он направил операторам связи информацию более чем о 2500 телефонных номерах, с которых поступали звонки банковским клиентам, в 198 случаях операторы выявили подмену.