Мошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках

В 2019 г. доля социальной инженерии составила около 70% от всех случаев мошенничества с реальными потерями. За два года этот показатель вырос почти в два раза. По данным исследования, в 41% случаев пострадавший самостоятельно переводит деньги злоумышленникам, с начала 2019 г. доля таких случаев выросла почти в два раза (с 23%). Средний чек кражи – 17 000 руб. В 29% случаев клиенты банков сами раскрывают мошенникам данные банковской карты и коды, с помощью которых осуществляются несанкционированные списания средств. Средний чек кражи – 27 000 руб.