Goldman Sachs: 11-летний бычий тренд на рынке акций США закончится в этом году

Американский фондовый рынок рос с 2009 г. практически каждый год. Значимым исключением стал 2018 год, когда индекс S&P 500 на опасениях относительно возможной рецессии в экономике США упал почти на 20%, но так и не перешел черту, которая отделяет бычий тренд от медвежьего. В прошлом году индекс вырос более чем на 28%, а 19 февраля этого года закрылся на максимуме 3386,15 пункта.