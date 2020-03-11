Goldman Sachs: 11-летний бычий тренд на рынке акций США закончится в этом году
Фондовый рынок США упадет в этом году почти на 30% с достигнутого в феврале исторического пика, что положит конец самому длительному в истории страны бычьему тренду. Об этом говорится в отчете Дэвида Костина, главного стратега Goldman Sachs по рынку акций США. «Реальная и финансовая экономики демонстрируют признаки острого стресса. Мы считаем, что бычий тренд по индексу S&P 500 скоро закончится», – пишет Костин.
Американский фондовый рынок рос с 2009 г. практически каждый год. Значимым исключением стал 2018 год, когда индекс S&P 500 на опасениях относительно возможной рецессии в экономике США упал почти на 20%, но так и не перешел черту, которая отделяет бычий тренд от медвежьего. В прошлом году индекс вырос более чем на 28%, а 19 февраля этого года закрылся на максимуме 3386,15 пункта.
В ближайшие три месяца S&P 500 упадет до 2450 пунктов, что на 28% ниже пика и на 15% – ниже закрытия во вторник, говорится в сегодняшнем отчете Костина. Основными причинами он считает распространение по миру коронавируса и падение нефтяных цен на 43% с начала года.
Но к концу года ситуация значительно улучшится и S&P 500 «быстро восстановится» до 3200 пунктов, полагает Костин, т. е. «зародится новый бычий рынок». «К концу года рост экономики и корпоративных прибылей будет ускоряться, процентная ставка ФРС будет около нуля, а влияние фискального стимула начнет сказываться на потребителях», – говорится в отчете.