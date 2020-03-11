Индекс Dow Jones упал более чем на 5% после объявления пандемии

Инвесторы следят за ситуацией вокруг распространения коронавируса, сообщает CNBC. «Мы видим панику на рынке акций», – заявил телеканалу директор по инвестициям First American Trust Джерри Браакман. По его мнению, падение индексов может продолжиться. «Находимся ли мы на самом дне? Я думаю, что мы на полпути», – сказал он.