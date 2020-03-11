Индекс Dow Jones упал более чем на 5% после объявления пандемии
Основные фондовые индексы США снижаются на 5% после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией. Индекс Dow Jones потерял 1300 пунктов, он упал более чем на 20% по сравнению с внутридневным максимумом, зафиксированным в прошлом месяце, отметил телеканал CNBC.
По состоянию на 21.09 мск индекс Dow Jones опустился на 5,38% до 23 673 пунктов (самое низкое значение было 23 706 пунктов, при закрытии предыдущей сессии торгов – 25 018 пунктов), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 4,4% до 8004 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 (включает 500 самых крупных компаний рынка США) – на 4,84% до 2742 пунктов.
Инвесторы следят за ситуацией вокруг распространения коронавируса, сообщает CNBC. «Мы видим панику на рынке акций», – заявил телеканалу директор по инвестициям First American Trust Джерри Браакман. По его мнению, падение индексов может продолжиться. «Находимся ли мы на самом дне? Я думаю, что мы на полпути», – сказал он.
Неопределенность вокруг налогового стимулирования (президент США Дональд Трамп предложил отменить налог на зарплату до конца года) в сочетании со снижением спроса на поездки и увеличением случаев заболевания коронавирусом оказала давление на стоимость бумаг авиакомпаний и организаторов круизов. Акции American, Delta, United и JetBlue упали как минимум на 6,5%. Бумаги Cruise Line и Carnival подешевели на 20,4 и 12,4% соответственно.