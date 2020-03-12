Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей
Доллар утром 12 марта преодолел рубеж в 74 руб. впервые с марта 2016 г. В первые три минуты торгов на Московской бирже доллар стоил 74,10 руб., что выше предыдущего закрытия на 1,15 руб. Евро — 83.72 руб. (выше закрытия на 1,57 руб.).
Индекс Мосбиржи к 10.17 мск снизился на 3,57% до 2 403,9 п. , РТС – на 5,53% до 1 026,15 п.
По данным на 11.14 мск, курс доллара 74.21 руб. Евро достигал 84.02 руб., но вскоре снизился до 83.88 руб.
Рубль в очередной раз обвалился вслед за ценами на нефть. По состоянию на 10.30 мск, стоимость майских фьючерсов нефти Brent на бирже ICE подешевела на 4,92% до $34,11 за баррель. Цена на апрельские фьючерсы нефти марки WTI падала на 4,43% — до 31,58$.
Падение индексов происходит из-за объявления 11 марта о распространении коронавируса в мире пандемией. Случаи заболевания уже зарегистрированы в 114 странах.