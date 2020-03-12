Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

Рубль в очередной раз обвалился вслед за ценами на нефть. По состоянию на 10.30 мск, стоимость майских фьючерсов нефти Brent на бирже ICE подешевела на 4,92% до $34,11 за баррель. Цена на апрельские фьючерсы нефти марки WTI падала на 4,43% — до 31,58$.