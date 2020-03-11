Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила распространение коронавируса в мире пандемией. На сегодняшний день случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах. Всего вирусом заразились более 118 000 человек, 4291 случай закончился летальным исходом. Больше всего заболевших зарегистрировано в Китае (почти 81 000), Италии (более 12000), Иране (более 9000) и Южной Корее (более 7500). В Германии на 10 марта зарегистрировано более 1500 случаев заболевания коронавирусом, во Франции — более 2200. Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй.