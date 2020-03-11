Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией. На 22.10 мск курс доллара вырос на 2,38% по сравнению с последней сделкой во вторник, до 73,09 руб., курс евро – на 2,39% до 82,43 руб.
Нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на Лонжонской бирже снизилась на 5%, до $35,35 за баррель, стоимость нефти марки WTI в ходе тогов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,2%, до $32,56 за баррель.
Основные фондовые индексы США снизились на 5%: Dow Jones опустился на 5,38% до 23 673 пунктов, NASDAQ – на 4,4% до 8004 пунктов, S&P 500 – на 4,84% до 2742 пунктов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила распространение коронавируса в мире пандемией. На сегодняшний день случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах. Всего вирусом заразились более 118 000 человек, 4291 случай закончился летальным исходом. Больше всего заболевших зарегистрировано в Китае (почти 81 000), Италии (более 12000), Иране (более 9000) и Южной Корее (более 7500). В Германии на 10 марта зарегистрировано более 1500 случаев заболевания коронавирусом, во Франции — более 2200. Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй.