Торги на американских биржах приостановлены из-за резкого падения

Американские рынки открылись 12 марта падением индекса S&P 500 на 7% – привело к автоматической приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже на 15 минут. По данным на 16.41 мск, S&P 500 упал на 7,98%, Dow Jones – на 7,20%. NASDAQ — на 7,47.