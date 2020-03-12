Торги на американских биржах приостановлены из-за резкого падения
Американские рынки открылись 12 марта падением индекса S&P 500 на 7% – привело к автоматической приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже на 15 минут. По данным на 16.41 мск, S&P 500 упал на 7,98%, Dow Jones – на 7,20%. NASDAQ — на 7,47.
После возобновления торгов падение Dow Jones достигало 9%, S&P 500 – 8,3%, а NASDAQ -7,39%. К 17.05 мск индексы были -8,43%, -7,29% и -7,47% соответственно.
Индекс Мосбиржи к 17.09 мск теряет 6,93%, РТС – 10,26%, опустившись до 972,37 п. Рубль в течение дня дешевел к доллару до 75,4 руб. Евро — 84,8 руб. Баррель нефти Brent подешевел на 7,7% до $33,21.
Это уже вторая остановка торгов за неделю. Первая произошла 9 марта, когда на фоне распада соглашения стран ОПЕК+ американские рынки открылись падением на 7%. Сегодняшний обвал произошел в результате решения американского правительства запретить въезд в страну из Европы.