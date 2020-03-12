Индекс Мосбиржи опустился до минимума с декабря 2018 года
В четверг, 12 марта, индекс Мосбиржи в моменте опускался ниже 2300 пунктов до 2286,3 п. Такое снижение произошло впервые с декабря 2018 г. Индекс РТС опускался ниже 1000 п. – на 10% до 953,64 п., обновив минимум с июня 2017 г.
В 17.54 индекс Мосбиржи составлял 2325,84 п. (-6,7% к предыдущему закрытию), РТС – 982,69 п. (-9,53%).
Доллар по отношению к рублю на Мосбирже торговался на уровне 74,82 руб. (+2,57%), а курс евро рос на 1,46% до 83,35 руб. Цена майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 7,15% до $33,4 за баррель. Нефть марки WTI стоила $31,16 (-5,5%).
Падение индексов происходит из-за объявления 11 марта распространения коронавируса в мире пандемией. Случаи заболевания уже зарегистрированы в 114 странах.