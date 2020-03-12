Индекс Мосбиржи опустился до минимума с декабря 2018 года

Доллар по отношению к рублю на Мосбирже торговался на уровне 74,82 руб. (+2,57%), а курс евро рос на 1,46% до 83,35 руб. Цена майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 7,15% до $33,4 за баррель. Нефть марки WTI стоила $31,16 (-5,5%).