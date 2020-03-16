Стоимость нефти Brent упала ниже $31 за баррель

По состоянию на 13.08 мск цена майских фьючерсов Brent опустилась на 8,77% до $30,88 за баррель, на 13.15 мск стоимость майских фьючерсов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже упала на 5,99% до $29,83 за баррель.