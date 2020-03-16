Стоимость нефти Brent упала ниже $31 за баррель
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $31 за баррель впервые с 12 февраля 2016 г.
По состоянию на 13.08 мск цена майских фьючерсов Brent опустилась на 8,77% до $30,88 за баррель, на 13.15 мск стоимость майских фьючерсов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже упала на 5,99% до $29,83 за баррель.
Нефть дешевеет после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки до 0–0,25%. Обвал цен начался еще в начале марта из-за срыва соглашения ОПЕК+. В ближайшие месяцы цены на нефть будут оставаться в диапазоне от $30 до $40 за баррель, считают опрошенные Reuters аналитики.
Ранее ФРС объявила о переходе к политике количественного смягчения. Служба закупит дополнительные облигации на $700 млрд, из них на $500 млрд – казначейские бумаги США. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 16 марта заявил, что сложившаяся на энергетическом рынке ситуация была ожидаема и прогнозируема.