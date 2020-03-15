Дешевая нефть обнулит налоговые льготы для крупных нефтяных проектов
Падение цены на нефть может лишить «Роснефть» и «Газпром нефть» льгот на Приобском и Ванкорском месторождениях. Если цена нефти не поднимется выше базового уровня – $42,4 за баррель Urals, то в этом году компании не смогут получить до 120 млрд руб. вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для этих проектов.
Нефть начала дешеветь после провала 6 марта переговоров ОПЕК и России об ограничении добычи сырья. Картель предлагал уменьшить добычу еще на 1,5 млн барр., Россия – оставить все как есть. В итоге сделка ОПЕК+ развалилась, а Россия и Саудовская Аравия сообщили о планах увеличить добычу нефти на 4 и 20% соответственно. Развал сделки привел к рекордному падению нефтяных котировок. Так, российская нефть Urals к концу торгов 9 марта подешевела на 32,7% до $32,88 за баррель, а к 13 марта – до $29,17.
В ближайшие шесть месяцев цена Brent сохранится на уровне $30, после чего за 1,5 года постепенно поднимется до $60, прогнозируют аналитики Golden Sachs. Urals будет расти соразмерно с Brent, как правило, российская нефть торгуется со скидкой относительно Brent, говорит эксперт центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко.
Минфин подготовил и направил в правительство законопроект о вычете из НДПИ для Приобского месторождения, разрабатываемого «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Замминистра финансов Алексей Сазанов в декабре 2019 г. рассказывал «Коммерсанту», что льготы будут профинансированы за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ). Согласно бюджетному правилу в этот фонд идут нефтегазовые доходы при цене нефти выше базовой ($42,45 в 2020 г.). Сначала Минфин предлагал установить плавающую ставку льготы, чтобы вычет пропорционально увеличивался и достигал максимальных 60 млрд руб. в год при цене $65 за баррель. Из них 46 млрд руб. получила бы «Роснефть» и 13,5 млрд – «Газпром нефть». Но потом министерство согласилось на фиксированный вычет – 60 млрд руб. при цене нефти выше базовой. Если же сырье дешевеет ниже этого уровня, льгота не применяется.
«Роснефть» и «Газпром нефть» смогут получить вычет с 2020 г. с применением обратной силы закона, уточнял Сазанов. В обмен нефтяные компании обещали увеличить инвестиции в освоение этого месторождения, Минфин ожидал, что добыча нефти там вырастет в несколько раз – на 100 млн т.
Основные параметры законопроекта – зависимость выплаты от цены нефти и фиксированная ставка – легли в основу законопроекта, сказали «Ведомостям» два человека, видевшие документ. Представитель Минфина отметил, что законопроект еще прорабатывается. Представители Минэнерго, «Роснефти» и «Газпром нефти» не ответили на запросы «Ведомостей».
Также с 2020 г. «Роснефть» в течение 10 лет может получить вычет по НДПИ для нефти с Ванкорского месторождения. Его размер зависит от расходов компании на создание внешней инфраструктуры (дорожной, транспортной, энергетической) для нового нефтегазового кластера «Восток ойл» на полуострове Таймыр. Он включает Лодочное, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения. Сумма вычета зависит от цены нефти и может достигать 60 млрд руб. в год. Но если баррель опускается ниже базовой цены, льгота также не применяется. 12 марта Госдума одобрила этот законопроект в первом чтении.
В Минфин не поступали обращения нефтяных компаний об изменении условий предоставления льгот, сказал представитель министерства.
НДПИ высчитывается исходя из мировых цен на нефть, поэтому вместе с ценами снижается налог и ценность налоговых льгот, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Но при сверхнизких ценах на нефть встает вопрос вообще о рентабельности новых участков проекта «Восток ойл» – даже с наличием льгот».
Потери будут связаны не только с отсутствием или снижением уровня льгот, но и со снижением цен на нефть, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «При текущих ценах на нефть арктические проекты будут продолжать генерировать положительную EBITDA, но операционного потока может быть недостаточно, чтобы выйти на планируемый уровень рентабельности с учетом уже понесенных и предстоявших капитальных расходов».
Активная фаза реализации проекта «Восток ойл» должна начаться уже после 2020 г., а колебания цен на нефть, скорее всего, носят временный характер, считает старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. Поэтому падение нефтяных цен не повлияет на перспективы проекта. Льготы для Приобского месторождения будут рассчитываться на основе среднегодовых цен на нефть и в случае их восстановления выпадающие налоговые льготы будут незначительными, считает Суверов.