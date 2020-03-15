Дешевая нефть обнулит налоговые льготы для крупных нефтяных проектов

Минфин подготовил и направил в правительство законопроект о вычете из НДПИ для Приобского месторождения, разрабатываемого «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Замминистра финансов Алексей Сазанов в декабре 2019 г. рассказывал «Коммерсанту», что льготы будут профинансированы за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ). Согласно бюджетному правилу в этот фонд идут нефтегазовые доходы при цене нефти выше базовой ($42,45 в 2020 г.). Сначала Минфин предлагал установить плавающую ставку льготы, чтобы вычет пропорционально увеличивался и достигал максимальных 60 млрд руб. в год при цене $65 за баррель. Из них 46 млрд руб. получила бы «Роснефть» и 13,5 млрд – «Газпром нефть». Но потом министерство согласилось на фиксированный вычет – 60 млрд руб. при цене нефти выше базовой. Если же сырье дешевеет ниже этого уровня, льгота не применяется.