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Банки выдали 15 млрд рублей кредитов на зарплаты

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Российские банки выдали 15 млрд рублей беспроцентных кредитов на выплату зарплат в малом бизнесе. Об этом сообщает Минэкономразвития.

По данным министерства на 27 апреля, эту сумму выдали 26 банков по 5370 договорам. Присоединиться к программе выдачи кредитов под 0% пожелали еще 43 банка. К 26 банкам, подписавшим соглашения с министерством, добавились еще пять. Среди них — СДМ-Банк, Энергобанк, банк «Левобережный», КБ «Центр-инвест», Владбизнесбанк.

По словам замминистра Татьяны Илюшниковой, программа «набирает обороты». «Во-первых, уже отработаны механизмы взаимодействия банков с ФНС по подтверждению численности и отсутствию заявок на аналогичные кредиты сразу в несколько банков. Кроме того, мы подключили к программе средние и крупные предприятия», — сказала Илюшникова.

Программу по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей запустило правительство России . Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (12 130 руб.) на каждого сотрудника в штате компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных