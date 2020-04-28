Банки выдали 15 млрд рублей кредитов на зарплаты

По словам замминистра Татьяны Илюшниковой, программа «набирает обороты». «Во-первых, уже отработаны механизмы взаимодействия банков с ФНС по подтверждению численности и отсутствию заявок на аналогичные кредиты сразу в несколько банков. Кроме того, мы подключили к программе средние и крупные предприятия», — сказала Илюшникова.