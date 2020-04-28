Банки выдали 15 млрд рублей кредитов на зарплаты
Российские банки выдали 15 млрд рублей беспроцентных кредитов на выплату зарплат в малом бизнесе. Об этом сообщает Минэкономразвития.
По данным министерства на 27 апреля, эту сумму выдали 26 банков по 5370 договорам. Присоединиться к программе выдачи кредитов под 0% пожелали еще 43 банка. К 26 банкам, подписавшим соглашения с министерством, добавились еще пять. Среди них — СДМ-Банк, Энергобанк, банк «Левобережный», КБ «Центр-инвест», Владбизнесбанк.
По словам замминистра Татьяны Илюшниковой, программа «набирает обороты». «Во-первых, уже отработаны механизмы взаимодействия банков с ФНС по подтверждению численности и отсутствию заявок на аналогичные кредиты сразу в несколько банков. Кроме того, мы подключили к программе средние и крупные предприятия», — сказала Илюшникова.
Программу по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей запустило правительство России . Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (12 130 руб.) на каждого сотрудника в штате компании.