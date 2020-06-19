Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
Как рассказали газете в пресс-службе Сбербанка, со 2 июня изменились условия по внутрибанковским переводам «в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций». Однако, добавили в банке, большинство клиентов используют «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк», где переводы до 50 тыс. руб. в месяц внутри банка остались бесплатными. В других крупных банках, таких как ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Тинькофф» и других, внутренние переводы осуществляются без комиссии вне зависимости, онлайн или через банкомат.
Между тем, напоминает издание, в Системе быстрых платежей (СБП), куда с мая вступил и Сбербанк, бесплатно можно переводить до 100 тыс. рублей. Получается, что теперь клиентам выгоднее переводить деньги из Сбербанка в другие банки. Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тыс. составляет 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1–1,5%. Схожие комиссии и при переводах внутри банка: 1% — через онлайн, СМС (свыше 50 тыс. руб.) и банкомат (для любой суммы), 1,5% — через отделение банка (минимум 30 руб.).
По данным Банка России, в 2019 г. сумма переводов денежных средств платежными системами составила 56,7 трлн руб., 47,2% из них пришлись на Сбербанк. По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, переводы через банкомат — единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов. «Вынуждать их оплачивать ее просто безнравственно», — считает правозащитница.