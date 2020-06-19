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Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

Ведомости

Сбербанк ввел комиссию в 1% с любой суммы, которая переводится с помощью банкомата. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Как рассказали газете в пресс-службе Сбербанка, со 2 июня изменились условия по внутрибанковским переводам «в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций». Однако, добавили в банке, большинство клиентов используют «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк», где переводы до 50 тыс. руб. в месяц внутри банка остались бесплатными. В других крупных банках, таких как ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Тинькофф» и других, внутренние переводы осуществляются без комиссии вне зависимости, онлайн или через банкомат.

Между тем, напоминает издание, в Системе быстрых платежей (СБП), куда с мая вступил и Сбербанк, бесплатно можно переводить до 100 тыс. рублей. Получается, что теперь клиентам выгоднее переводить деньги из Сбербанка в другие банки. Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тыс. составляет 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1–1,5%. Схожие комиссии и при переводах внутри банка: 1% — через онлайн, СМС (свыше 50 тыс. руб.) и банкомат (для любой суммы), 1,5% — через отделение банка (минимум 30 руб.).

По данным Банка России, в 2019 г. сумма переводов денежных средств платежными системами составила 56,7 трлн руб., 47,2% из них пришлись на Сбербанк. По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, переводы через банкомат — единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов. «Вынуждать их оплачивать ее просто безнравственно», — считает правозащитница.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных