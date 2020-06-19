Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

По данным Банка России, в 2019 г. сумма переводов денежных средств платежными системами составила 56,7 трлн руб., 47,2% из них пришлись на Сбербанк. По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, переводы через банкомат — единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов. «Вынуждать их оплачивать ее просто безнравственно», — считает правозащитница.