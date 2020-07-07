За полугодие в полтора раза выросло число обанкротившихся россиян

При этом число банкротств среди компаний в России за первое полугодие 2020 г. уменьшилось на четверть (26%), несостоятельными финансово суды признали 4 500 юридических лиц (6 100 в 2019 г). По данным «Федресурса», количество заявлений на банкротство самих себя или компаний-должников в три раза больше, чем решений о банкротстве, вынесенных судами. Алексей Юхнин напомнил, что правительство ввело мораторий на банкротства компаний и предпринимателей на время пандемии. Он распространяется на 2 млн предприятий и предпринимателей, 400 компаний и 50 ИП от моратория на свое банкротство отказались. Инициаторами банкротства юрлиц чаще всего выступают кредиторы (74,6%), на втором месте — Федеральная налоговая служба (15,9%), на третьем — сами должники (9%). Самые редкие инициаторы — сотрудники компаний (0,5%).