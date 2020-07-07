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За полугодие в полтора раза выросло число обанкротившихся россиян

Ведомости

Число обанкротившихся россиян за первую половину 2020 г. выросло в 1,5 раза (на 47%) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единого федерального реестра «Федресурс» и его руководителя Алексея Юхнина.

По данным «Федресурса», за первое полугодие банкротами стали 42 720 россиян (29 000 в 2019 г.). 22 360 решений о банкротстве суды вынесли в первом квартале, еще 20 360 — с апреля по июнь. В июне 11 500 россиян суды признали финансово несостоятельными, это в 2,2 раза больше, чем в июне прошлого года. По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, июньский скачок объясняется возвращением судов к стандартному режиму работы после прекращения изоляционных мер, введенных для сдерживания коронавирусной инфекции и компенсацией ими «недобора решений в предыдущие месяцы».

По прогнозу Юхнина, во втором полугодии темпы роста персональных банкротств также будут в 1,8 и более раза выше, чем в прошлом году. Он объяснил сам рост количества банкротств не последствиями экономического кризиса из-за пандемии коронавируса, а ростом информированности россиян о процедуре, наработанной практике судов по вынесению решений о финансовой несостоятельности и технологическим опытом, который наработали управляющие. «Ковидные» причины скажутся на динамике банкротств, считает Юхнин, только к весне 2021 г., но не ранее этого срока.

При этом число банкротств среди компаний в России за первое полугодие 2020 г. уменьшилось на четверть (26%), несостоятельными финансово суды признали 4 500 юридических лиц (6 100 в 2019 г). По данным «Федресурса», количество заявлений на банкротство самих себя или компаний-должников в три раза больше, чем решений о банкротстве, вынесенных судами. Алексей Юхнин напомнил, что правительство ввело мораторий на банкротства компаний и предпринимателей на время пандемии. Он распространяется на 2 млн предприятий и предпринимателей, 400 компаний и 50 ИП от моратория на свое банкротство отказались. Инициаторами банкротства юрлиц чаще всего выступают кредиторы (74,6%), на втором месте — Федеральная налоговая служба (15,9%), на третьем — сами должники (9%). Самые редкие инициаторы — сотрудники компаний (0,5%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных