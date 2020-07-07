За полугодие в полтора раза выросло число обанкротившихся россиян
По данным «Федресурса», за первое полугодие банкротами стали 42 720 россиян (29 000 в 2019 г.). 22 360 решений о банкротстве суды вынесли в первом квартале, еще 20 360 — с апреля по июнь. В июне 11 500 россиян суды признали финансово несостоятельными, это в 2,2 раза больше, чем в июне прошлого года. По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, июньский скачок объясняется возвращением судов к стандартному режиму работы после прекращения изоляционных мер, введенных для сдерживания коронавирусной инфекции и компенсацией ими «недобора решений в предыдущие месяцы».
По прогнозу Юхнина, во втором полугодии темпы роста персональных банкротств также будут в 1,8 и более раза выше, чем в прошлом году. Он объяснил сам рост количества банкротств не последствиями экономического кризиса из-за пандемии коронавируса, а ростом информированности россиян о процедуре, наработанной практике судов по вынесению решений о финансовой несостоятельности и технологическим опытом, который наработали управляющие. «Ковидные» причины скажутся на динамике банкротств, считает Юхнин, только к весне 2021 г., но не ранее этого срока.
При этом число банкротств среди компаний в России за первое полугодие 2020 г. уменьшилось на четверть (26%), несостоятельными финансово суды признали 4 500 юридических лиц (6 100 в 2019 г). По данным «Федресурса», количество заявлений на банкротство самих себя или компаний-должников в три раза больше, чем решений о банкротстве, вынесенных судами. Алексей Юхнин напомнил, что правительство ввело мораторий на банкротства компаний и предпринимателей на время пандемии. Он распространяется на 2 млн предприятий и предпринимателей, 400 компаний и 50 ИП от моратория на свое банкротство отказались. Инициаторами банкротства юрлиц чаще всего выступают кредиторы (74,6%), на втором месте — Федеральная налоговая служба (15,9%), на третьем — сами должники (9%). Самые редкие инициаторы — сотрудники компаний (0,5%).