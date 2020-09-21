Сбербанк уберет слово «банк» из логотипа

Сбербанк за несколько лет из кредитной организации вырос в обширную экосистему со множеством компаний из разных отраслей, включая медицину, авто, образование и т. д. Таким образом, став технологической компанией, он стал нуждаться в ребрендинге, рассказывал ранее глава Сбербанка Герман Греф. При этом, уточняет агентство, в финансовой части компании уже существующий бренд будет сохранен.