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Сбербанк уберет слово «банк» из логотипа

Ведомости

Сбербанк 24 сентября представит новый логотип, который будет состоять из слова «СБЕР» и незаконченного круга с градиентом из голубого, желтого и зеленого цветов, обрамляющего галочку внутри него. Как сообщают «РИА Новости», старую эмблему банка уже сняли с его головного офиса на улице Вавилова в Москве.

«Слово «банк» уберут из названия большинства компаний экосистемы. Например, лизинговая компания теперь называется «СберЛизинг». При этом у каждой будет собственный цвет в логотипе, рассказал источник в группе», ‒ пишет агентство. 

Сбербанк за несколько лет из кредитной организации вырос в обширную экосистему со множеством компаний из разных отраслей, включая медицину, авто, образование и т. д. Таким образом, став технологической компанией, он стал нуждаться в ребрендинге, рассказывал ранее глава Сбербанка Герман Греф. При этом, уточняет агентство, в финансовой части компании уже существующий бренд будет сохранен.

По данным Роспатента, право на логотип «Сбер», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, ПАО «Сбербанк России» имеет с марта 2019 г. Сбербанк в ответ на запрос «Ведомостей» отказался от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных