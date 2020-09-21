Сбербанк уберет слово «банк» из логотипа
Сбербанк 24 сентября представит новый логотип, который будет состоять из слова «СБЕР» и незаконченного круга с градиентом из голубого, желтого и зеленого цветов, обрамляющего галочку внутри него. Как сообщают «РИА Новости», старую эмблему банка уже сняли с его головного офиса на улице Вавилова в Москве.
«Слово «банк» уберут из названия большинства компаний экосистемы. Например, лизинговая компания теперь называется «СберЛизинг». При этом у каждой будет собственный цвет в логотипе, рассказал источник в группе», ‒ пишет агентство.
Сбербанк за несколько лет из кредитной организации вырос в обширную экосистему со множеством компаний из разных отраслей, включая медицину, авто, образование и т. д. Таким образом, став технологической компанией, он стал нуждаться в ребрендинге, рассказывал ранее глава Сбербанка Герман Греф. При этом, уточняет агентство, в финансовой части компании уже существующий бренд будет сохранен.
Сбербанк поменял логотип https://t.co/Iz3D3GZLu9 pic.twitter.com/nsYGKAPePy— РИА Новости (@rianru) September 21, 2020