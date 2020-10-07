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Средний размер «займа до зарплаты» в России вырос до годового максимума

Ведомости

Средний размер микрозайма в России в августе составил 8216 руб., что является самым большим значением 2020 г., сообщили аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным месяцем 2019 г. показатель увеличился на 0,4%.

«В августе 2020 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) вырос на 5,2% по сравнению с «карантинным» апрелем (7,81 тыс. руб.) и составил максимальные с начала года 8,22 тыс. руб.» — следует из данных бюро.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что россияне вновь стали брать микрозаймы после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом. До этого, в апреле-мае, когда в данном сегменте наблюдалось существенное падение, люди боялись брать на себя дополнительные долговые обязательства, добавил эксперт.

Сильнее всего, по сравнению с прошлым годом, средний размер «займа до зарплаты» в августе вырос в Москве — на 22,2%, до 11 816 руб (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида кредитования). Кроме того, наибольшее увеличение зафиксировано в Краснодарском крае (+8,9%, 8938 руб.) и Ростовской области (+8,1%, 9710 руб.). Последняя также стала вторым после столицы регионом по среднему размеру микрозайма. Третьим оказался Санкт-Петербург, где показатель находился на уровне 9206 руб.

Несмотря на общую тенденцию к росту, в двух регионах России наблюдалась отрицательная динамика. Снижение среднего размера «займа до зарплаты» год к году в августе было зафиксировано в Удмуртской Республике — на 0,6%, до 6575 руб., а также в Воронежской области — на 23,8%, до 8491 руб. При этом годом ранее последняя лидировала среди всех регионов страны по размеру микрозайма: тогда он составлял 11 136 руб. 

В целом самый низкий средний размер «займа до зарплаты» в августе этого года зафиксирован в Кемеровской области, Удмуртской Республике и в Иркутской области — 6389 руб., 6575 руб. и 7145 руб. соответственно, следует из данных НБКИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных