Средний размер «займа до зарплаты» в России вырос до годового максимума

Несмотря на общую тенденцию к росту, в двух регионах России наблюдалась отрицательная динамика. Снижение среднего размера «займа до зарплаты» год к году в августе было зафиксировано в Удмуртской Республике — на 0,6%, до 6575 руб., а также в Воронежской области — на 23,8%, до 8491 руб. При этом годом ранее последняя лидировала среди всех регионов страны по размеру микрозайма: тогда он составлял 11 136 руб.