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Эксперты назвали сроки накопления россиян на первоначальный взнос по ипотеке

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Средний срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке в январе-сентябре 2020 г. составил 21 месяц, сообщил РБК со ссылкой на аналитиков «Дом.РФ». В 2019 г. россияне могли накопить на первоначальный взнос за 19,5 месяца.

При расчете аналитики использовали данные Росстата и Центрального банка о среднем размере зарплаты и ипотечного займа в регионах России за первые девять месяцев 2020 года. При расчетах предполагалось, что семья из двух человек откладывает на первоначальный взнос по ипотеке 30% своей зарплаты, первоначальный взнос равен 20% стоимости жилья.

Минимальный срок накопления первоначального взноса аналитики отметили в Ямало-Ненецком АО, Магаданской области и на Чукотке — 12 месяцев. Средний уровень кредита в этих регионах превышает средний по России и составляет 3 млн, 2,6 млн и 3,1 млн руб. соответственно. 

По данным аналитиков, дольше всего приходится копить на ипотеку жителям Северного Кавказа: в Дагестане срок накопления составил в 2020 г. больше трех лет. В 64 регионах России семьи могут накопить на первоначальный взнос за 2-2,5 года.

Жителям Москвы, по данным за девять месяцев 2020 г., понадобится 23 месяца, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке, жителям Санкт-Петербурга — 22 месяца. Средний размер ипотечных кредитов в столицах составил в среднем 5,3 млн и 3,3 млн руб. соответственно. Средний размер ипотеки в целом по России составляет 2,45 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных