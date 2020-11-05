Эксперты назвали сроки накопления россиян на первоначальный взнос по ипотеке

При расчете аналитики использовали данные Росстата и Центрального банка о среднем размере зарплаты и ипотечного займа в регионах России за первые девять месяцев 2020 года. При расчетах предполагалось, что семья из двух человек откладывает на первоначальный взнос по ипотеке 30% своей зарплаты, первоначальный взнос равен 20% стоимости жилья.