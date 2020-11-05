Эксперты назвали сроки накопления россиян на первоначальный взнос по ипотеке
При расчете аналитики использовали данные Росстата и Центрального банка о среднем размере зарплаты и ипотечного займа в регионах России за первые девять месяцев 2020 года. При расчетах предполагалось, что семья из двух человек откладывает на первоначальный взнос по ипотеке 30% своей зарплаты, первоначальный взнос равен 20% стоимости жилья.
Минимальный срок накопления первоначального взноса аналитики отметили в Ямало-Ненецком АО, Магаданской области и на Чукотке — 12 месяцев. Средний уровень кредита в этих регионах превышает средний по России и составляет 3 млн, 2,6 млн и 3,1 млн руб. соответственно.
По данным аналитиков, дольше всего приходится копить на ипотеку жителям Северного Кавказа: в Дагестане срок накопления составил в 2020 г. больше трех лет. В 64 регионах России семьи могут накопить на первоначальный взнос за 2-2,5 года.
Жителям Москвы, по данным за девять месяцев 2020 г., понадобится 23 месяца, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке, жителям Санкт-Петербурга — 22 месяца. Средний размер ипотечных кредитов в столицах составил в среднем 5,3 млн и 3,3 млн руб. соответственно. Средний размер ипотеки в целом по России составляет 2,45 млн руб.