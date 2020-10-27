Программу льготной ипотеки продлили до июля 2021 года
Льготная программа, позволяющая взять в ипотеку квартиру в новостройке по фиксированной ставке до 6,5% годовых, будет действовать в России до 1 июля 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее планировалось, что действие программы завершится 1 ноября 2020 г.
Программа вступила в силу 17 апреля текущего года для поддержки населения и рынка жилья на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что благодаря ей взять квартиру в ипотеку смогут 310 000 граждан, а общий объем кредитования составит 900 млрд руб. Из нового постановления следует, что объем программы увеличен до 1,85 трлн руб. Благодаря этому жильем смогут обзавестись 622 000 россиян.
«За прошедшие полгода было выдано более 230 тыс. кредитов на 669 млрд рублей. Рекордным месяцем оказался сентябрь, когда более 60 тысяч семей смогли получить ипотеку», — следует из сообщения на сайте правительства. Отмечается, что еще 152 000 кредитов на общую сумму в 303 млрд руб. могут быть выданы до конца 2020 г.
Льготная программа позволяет приобрести жилье в новостройке стоимостью 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и 6 млн руб. — в других регионах. Размер первоначального взноса по такой ипотеке составляет 15%. Программа была продлена в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, которое он дал 14 октября. Ранее Минфин предлагал продлить программу до конца 2021 г.