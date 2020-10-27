Программу льготной ипотеки продлили до июля 2021 года

«За прошедшие полгода было выдано более 230 тыс. кредитов на 669 млрд рублей. Рекордным месяцем оказался сентябрь, когда более 60 тысяч семей смогли получить ипотеку», — следует из сообщения на сайте правительства. Отмечается, что еще 152 000 кредитов на общую сумму в 303 млрд руб. могут быть выданы до конца 2020 г.