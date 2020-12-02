Хуснуллин заявил о необходимости снизить ставки по ипотеке до 4-5%

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых начала действовать в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка на фоне пандемии коронавируса. Она позволяет приобрести в ипотеку квартиру в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. Ставка по такому кредиту является фиксированной и не может превышать 6,5%. Первоначальный взнос составляет минимум 15%. Программа действует до 1 июля 2021 года.