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Хуснуллин заявил о необходимости снизить ставки по ипотеке до 4-5%

Ведомости

Средняя ставка по ипотеке должна снизиться до 4-5%, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Совфеде.

«Мы ставим задачу: продолжение программы ипотеки и по возможности снижение (ставки — ИФ). На сегодняшний день, если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран – ипотека должна быть 4-5%, как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству», — сказал Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»). 

Вице-премьер рассказал, что правительство также планирует запустить программу ипотеки для индивидуального жилищного строительства. «Сейчас ДОМ.РФ это отрабатывает, мы с банками отрабатываем, и надеюсь, что это тоже даст свой результат», — отметил Хуснуллин. 

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых начала действовать в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка на фоне пандемии коронавируса. Она позволяет приобрести в ипотеку квартиру в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. Ставка по такому кредиту является фиксированной и не может превышать 6,5%. Первоначальный взнос составляет минимум 15%. Программа действует до 1 июля 2021 года.

Ранее по теме: Хуснуллин выразил намерение добиться продления ипотечной программы под 6,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных