Хуснуллин заявил о необходимости снизить ставки по ипотеке до 4-5%
Средняя ставка по ипотеке должна снизиться до 4-5%, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Совфеде.
«Мы ставим задачу: продолжение программы ипотеки и по возможности снижение (ставки — ИФ). На сегодняшний день, если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран – ипотека должна быть 4-5%, как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству», — сказал Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»).
Вице-премьер рассказал, что правительство также планирует запустить программу ипотеки для индивидуального жилищного строительства. «Сейчас ДОМ.РФ это отрабатывает, мы с банками отрабатываем, и надеюсь, что это тоже даст свой результат», — отметил Хуснуллин.
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых начала действовать в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка на фоне пандемии коронавируса. Она позволяет приобрести в ипотеку квартиру в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. Ставка по такому кредиту является фиксированной и не может превышать 6,5%. Первоначальный взнос составляет минимум 15%. Программа действует до 1 июля 2021 года.