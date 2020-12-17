Курс биткоина впервые в истории превысил $22 000
Курс биткойна впервые в истории превысил отметку $22 000, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалют более чем по 20 биржам.
По состоянию на 10:47 мск биткоин с начала дня вырос на 15.13%, до исторического максимума $22 336. Днем ранее курс криптовалюты достиг рекордного за три года значения в более чем $20 000.
Биткоин начал быстро расти осенью 2020 г. Уже в середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 000, до $18 328, а 1 декабря курс криптовалюты достиг максимума трехлетней давности в $20 000.