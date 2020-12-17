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Курс биткоина впервые в истории превысил $22 000

Ведомости

Курс биткойна впервые в истории превысил отметку $22 000, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалют более чем по 20 биржам. 

По состоянию на 10:47 мск биткоин с начала дня вырос на 15.13%, до исторического максимума $22 336. Днем ранее курс криптовалюты достиг рекордного за три года значения в более чем $20 000.

Биткоин начал быстро расти осенью 2020 г. Уже в середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 000, до $18 328, а 1 декабря курс криптовалюты достиг максимума трехлетней давности в $20 000.

По данным Bloomberg, биткоин используют в качестве хранилища средств из-за предполагаемой массовой печати денег центральными банками. РБК пишет, что за последнюю неделю об инвестировании в биткоин объявили две крупные компании — инвестфонд Ruffer и американская компания MassMutual.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных