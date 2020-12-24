Лисин вновь опередил Потанина в списке богатейших россиян по версии Forbes
Стоимость активов бизнесмена растет на фоне увеличения стоимости акций НЛМК. Так, 21 декабря они торговались за 210 руб. за штуку, а сегодня к 15:51 мск — за 219,1 руб. За день они подорожали более чем на 0,4%.
Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития рейтингового агентства АКРА Максим Худалов пояснил, что рост акций компании обусловлен подорожанием стали, спровоцированным дефицитом лома и руды в мире из-за ограничений в связи с коронавирусом.
Таким образом, Лисин вытеснил с первого места основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина. Его состояние за день сократилось на $351 млн и составило $26 млрд. Акции «Норникеля» подешевели более чем на 0,3% на сегодняшних торгах. Сейчас одна бумага стоит 23 298 руб.
Ранее Лисин опередил Потанина по размеру состояния в конце сентября этого года. Затем последний вновь занял лидирующую позицию.
Третье место в списке богатейших россиян занимает совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $22,8 млрд.