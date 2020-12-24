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Лисин вновь опередил Потанина в списке богатейших россиян по версии Forbes

Ведомости

Совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин снова возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes после того, как со вчерашнего дня его состояние выросло на $187 млн — до $26,1 млрд, следует из данных Forbes Real Time.

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Стоимость активов бизнесмена растет на фоне увеличения стоимости акций НЛМК. Так, 21 декабря они торговались за 210 руб. за штуку, а сегодня к 15:51 мск — за 219,1 руб. За день они подорожали более чем на 0,4%.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития рейтингового агентства АКРА Максим Худалов пояснил, что рост акций компании обусловлен подорожанием стали, спровоцированным дефицитом лома и руды в мире из-за ограничений в связи с коронавирусом. 

Таким образом, Лисин вытеснил с первого места основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина. Его состояние за день сократилось на $351 млн и составило $26 млрд. Акции «Норникеля» подешевели более чем на 0,3% на сегодняшних торгах. Сейчас одна бумага стоит 23 298 руб. 

Ранее Лисин опередил Потанина по размеру состояния в конце сентября этого года. Затем последний вновь занял лидирующую позицию.

Третье место в списке богатейших россиян занимает совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $22,8 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных