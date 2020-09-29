В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер

Акции НЛМК, составляющего основу состояния Лисина, стабильно растут — год назад они торговались по 143,58 руб. за штуку, месяц назад — 154 руб., а цена закрытия 28 сентября составила 171,6 руб., указали в Forbes. Однако, по данным издания, укреплению позиций Лисина в рейтинге также способствовало ухудшение положения «конкурентов» в списке миллиардеров.