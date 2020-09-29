В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер
Акции НЛМК, составляющего основу состояния Лисина, стабильно растут — год назад они торговались по 143,58 руб. за штуку, месяц назад — 154 руб., а цена закрытия 28 сентября составила 171,6 руб., указали в Forbes. Однако, по данным издания, укреплению позиций Лисина в рейтинге также способствовало ухудшение положения «конкурентов» в списке миллиардеров.
Ранее первое место в ежегодном рейтинге богатейших россиян занимал основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Сейчас он занимает вторую строчку с $22,3 млрд. Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов объясняет, что негативное влияние на акции «Норникеля» оказало грядущее повышение налога на добычу полезных ископаемых.
Третье место в списке богатейших россиян по версии Forbes с состоянием $21 млрд занимает семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которая в начале августа возглавила рейтинг благодаря росту цен на золото и котировок акций крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс». Акции компании опустились вслед за ценами на золото, пояснило издание.