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В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер

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Совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин возглавил список богатейших россиян по версии Forbes, его состояние оценивается в $22,6 млрд, следует из данных Forbes Real Time.

Акции НЛМК, составляющего основу состояния Лисина, стабильно растут — год назад они торговались по 143,58 руб. за штуку, месяц назад — 154 руб., а цена закрытия 28 сентября составила 171,6 руб., указали в Forbes. Однако, по данным издания, укреплению позиций Лисина в рейтинге также способствовало ухудшение положения «конкурентов» в списке миллиардеров.

Ранее первое место в ежегодном рейтинге богатейших россиян занимал основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Сейчас он занимает вторую строчку с $22,3 млрд. Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов объясняет, что негативное влияние на акции «Норникеля» оказало грядущее повышение налога на добычу полезных ископаемых.

Третье место в списке богатейших россиян по версии Forbes с состоянием $21 млрд занимает семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которая в начале августа возглавила рейтинг благодаря росту цен на золото и котировок акций крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс». Акции компании опустились вслед за ценами на золото, пояснило издание.

Ранее по теме: Forbes оценил потери богатейших бизнесменов мира за день

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных