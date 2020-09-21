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Forbes оценил потери богатейших бизнесменов мира за день

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Девять из топ-10 богатейших бизнесменов мира теряли за день $22,9 млрд из-за падения фондовых рынков США и Европы, к 19.30 мск падение замедлилось до $18,3 млрд. Такие данные приводит издание Forbes в своем рейтинге Real-Time. 

Больше всех за понедельник потерял владелец Louis Vuitton Бернар Арно ‒ на 19.00 мск его состояние снизилось на $5,5 млрд. Из-за этого он уступил в рейтинге бывшему главе Microsoft Биллу Гейтсу, его состояние снижалось за сегодняшний день на $1,7 млрд. На $3,8 млрд уменьшалось состояние богатейшего бизнесмена мира ‒ гендиректора Amazon Джеффа Безоса. Инвестор Уоррен Баффетт за день терял $3,4 млрд, а глава Facebook Марк Цукерберг ‒ $2,6 млрд. Глава Tesla Илон Маск на протяжении дня терял порядка $1,9 млрд. 

Единственным бизнесменом из топ-10, чье состояние росло, а не снижалось, стал председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон. Его капитал прибавлял $790 млн. Вчера Oracle сообщила, что вместе с Walmart получит 20% в новой компании, которая будет управлять бизнесом видеосервиса TikTok. 

На протяжении всего понедельника наблюдается снижение основных биржевых индексов ‒ S&P 500, Nasdaq и Dow Jones, пишет Bloomberg. Стоимость акций достигла минимального уровня за два месяца из-за растущих опасений ужесточения связанных с коронавирусом ограничений и расследования международной группы журналистов о подозрительных транзакциях крупнейших банков на сумму больше $2 трлн, пишет Bloomberg. Акции крупнейших мировых банков ‒ JPMorgan и Bank of America ‒ дешевели на 4% у каждого. Бумаги стартапа Nikola рухнули сразу на 19% после сообщения об отставке основателя, которого обвинили в обмане клиентов, партнеров и инвесторов. Риски введения карантинных мер обрушили акции авиакомпаний Southwest Airlines и Delta Air Lines, которые снижались на 7,1% и 8,9% соответственно. Крупнейшие технологические компании ‒ Apple, Microsoft и Amazon ‒ снижаются примерно на 1,5%, отмечает агентство. 

Акции английского банка HSBC на Гонконгской бирже упали до минимума за 25 лет. Снижение цены акций произошло после того, как банк был упомянут в расследовании о подозрительных операциях. Акции HSBC на Гонконгской бирже подешевели на 5,33% до 29,3 гонконгского доллара, свидетельствуют данные торгов. Последний раз такая цена была отмечена в мае 1995 г., подчеркивает агентство. Акции Standard Chartered упали на 6,2% на момент закрытия в Гонконге.

Данные о подозрительных операциях международных банков стали известны благодаря утечке документов из FinCEN – специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в структуре минфина США. Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных