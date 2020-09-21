Forbes оценил потери богатейших бизнесменов мира за день

На протяжении всего понедельника наблюдается снижение основных биржевых индексов ‒ S&P 500, Nasdaq и Dow Jones, пишет Bloomberg. Стоимость акций достигла минимального уровня за два месяца из-за растущих опасений ужесточения связанных с коронавирусом ограничений и расследования международной группы журналистов о подозрительных транзакциях крупнейших банков на сумму больше $2 трлн, пишет Bloomberg. Акции крупнейших мировых банков ‒ JPMorgan и Bank of America ‒ дешевели на 4% у каждого. Бумаги стартапа Nikola рухнули сразу на 19% после сообщения об отставке основателя, которого обвинили в обмане клиентов, партнеров и инвесторов. Риски введения карантинных мер обрушили акции авиакомпаний Southwest Airlines и Delta Air Lines, которые снижались на 7,1% и 8,9% соответственно. Крупнейшие технологические компании ‒ Apple, Microsoft и Amazon ‒ снижаются примерно на 1,5%, отмечает агентство.