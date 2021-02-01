ЦБ обяжет страховщиков кратко информировать клиентов о предлагаемых продуктах
Банк России обяжет страховщиков и их представителей перед заключением договора с клиентом кратко излагать основные параметры страхового продукта по стандартизированной схеме, сообщила пресс-служба регулятора.
Опубликованное на сайте ЦБ указание включает в себя 12 пунктов, которые должен содержать информационный документ. В их числе — минимум пять страховых случаев и столько же оснований для отказа признать событие таковым, обязанности всех сторон, порядок и сроки осуществления выплат, а также необходимые ссылки.
Рекомендуется составлять документ в виде таблицы в объеме не более двух листов. При этом не допускается использование мелкого шрифта. На каждой странице потребитель должен поставить подпись, подтвердив, что ознакомился с информацией.
Отмечается, что таким образом клиент сможет оценить преимущества и недостатки страховки и не будет введен в заблуждение, что позволит ему принять взвешенное решение о приобретении полиса или отказе от него. «В случае нарушения страховщиком обязанности по раскрытию информации страхователь сможет отказаться от договора страхования и получить назад уплаченную страховую премию», — заявили в ЦБ.
Решение регулятора вступит в силу в два этапа. Планируется, что для личного страхования оно заработает уже в этом году — с 1 октября, а по другим видам добровольного страхования — с 1 апреля следующего года.