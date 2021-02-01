ЦБ обяжет страховщиков кратко информировать клиентов о предлагаемых продуктах

Отмечается, что таким образом клиент сможет оценить преимущества и недостатки страховки и не будет введен в заблуждение, что позволит ему принять взвешенное решение о приобретении полиса или отказе от него. «В случае нарушения страховщиком обязанности по раскрытию информации страхователь сможет отказаться от договора страхования и получить назад уплаченную страховую премию», — заявили в ЦБ.