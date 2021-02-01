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ЦБ обяжет страховщиков кратко информировать клиентов о предлагаемых продуктах

Ведомости

Банк России обяжет страховщиков и их представителей перед заключением договора с клиентом кратко излагать основные параметры страхового продукта по стандартизированной схеме, сообщила пресс-служба регулятора.

Опубликованное на сайте ЦБ указание включает в себя 12 пунктов, которые должен содержать информационный документ. В их числе — минимум пять страховых случаев и столько же оснований для отказа признать событие таковым, обязанности всех сторон, порядок и сроки осуществления выплат, а также необходимые ссылки. 

Рекомендуется составлять документ в виде таблицы в объеме не более двух листов. При этом не допускается использование мелкого шрифта.  На каждой странице потребитель должен поставить подпись, подтвердив, что ознакомился с информацией. 

Отмечается, что таким образом клиент сможет оценить преимущества и недостатки страховки и не будет введен в заблуждение, что позволит ему принять взвешенное решение о приобретении полиса или отказе от него. «В случае нарушения страховщиком обязанности по раскрытию информации страхователь сможет отказаться от договора страхования и получить назад уплаченную страховую премию», — заявили в ЦБ. 

Решение регулятора вступит в силу в два этапа. Планируется, что для личного страхования оно заработает уже в этом году — с 1 октября, а по другим видам добровольного страхования — с 1 апреля следующего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных