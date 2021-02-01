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ЦБ направит в бюджет 200 млрд рублей от продажи «Сбера» до 1 апреля

Ведомости

Банк России до 1 апреля этого года направит в федеральный бюджет транш в 200 млрд руб., полученный от сделки по продаже Сбербанка, сообщила пресс-служба Минфина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Эти средства уже заложены в доходы федерального бюджета 2021-2023 годов на 2021 год. Их планируется направить на реализацию Общенационального плана восстановления экономики, в том числе на выполнение социальных обязательств государства», — пояснили в Минфине.

Распоряжение также отменяет решение, согласно которому ЦБ оставит у себя дополнительные 200 млрд руб. от сделки со Сбербанком в качестве компенсации за убытки от продажи акций санируемых банков в 2021-2023 гг. Предполагалось, что эти средства регулятор перечислит в казну позже, к 1 декабря 2023 г. Однако данная норма была позже исключена в соответствии с законом, принятом в ноябре 2020 г. Таким образом, от продажи Сбербанка ЦБ получит 300 млрд руб.

Сделка по выкупу у ЦБ Минфином контрольного пакета акций Сбербанка была завершена в апреле 2020 г. Правительство приобрело 50% плюс 1 акцию кредитной организации, заплатив из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 2,14 трлн руб.

Когда в феврале был объявлено о будущей сделке, также сообщалось, что она позволит ЦБ выбраться из убытков (по 435 млрд руб. в 2017–2018 гг.), связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности, а правительству — обойти ограничения, предусмотренные бюджетным правилом, и потратить часть дополнительных нефтегазовых доходов на нужды федерального бюджета. Кроме того, продажа решала конфликт интересов, так как ранее ЦБ одновременно был регулятором банковской системы и владел крупнейшей кредитной организацией страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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