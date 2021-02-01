ЦБ направит в бюджет 200 млрд рублей от продажи «Сбера» до 1 апреля

Распоряжение также отменяет решение, согласно которому ЦБ оставит у себя дополнительные 200 млрд руб. от сделки со Сбербанком в качестве компенсации за убытки от продажи акций санируемых банков в 2021-2023 гг. Предполагалось, что эти средства регулятор перечислит в казну позже, к 1 декабря 2023 г. Однако данная норма была позже исключена в соответствии с законом, принятом в ноябре 2020 г. Таким образом, от продажи Сбербанка ЦБ получит 300 млрд руб.