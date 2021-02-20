ЦБ зафиксировал минимальный за четыре года объем переводов из России

Объем трансграничных переводов начал падать в марте 2020 г., в апреле достиг минимума и начал восстанавливаться в мае. По данным Центробанка, большая часть переводов пришлась на страны СНГ - $6,2 млрд. В 2019 г. физлица перевели за рубеж $7,5 млрд, в 2018 г. — $9,5 млрд, в 2017 г. — 9,2 млрд, в 2016 г. — $7,3 млрд. В 2020 г. в Россию из-за границы поступило $3,1 млрд, в 2019 г. — $3,3 млрд.