ЦБ зафиксировал минимальный за четыре года объем переводов из России
Физические лица в 2020 г. отправили за границу $7,4 млрд через системы денежных переводов, сообщил РБК со ссылкой на данные ЦБ. Показатель стал минимальным за четыре года. В статистике учитываются переводы через Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko (до апреля 2020 года) и «Почту России».
Объем трансграничных переводов начал падать в марте 2020 г., в апреле достиг минимума и начал восстанавливаться в мае. По данным Центробанка, большая часть переводов пришлась на страны СНГ - $6,2 млрд. В 2019 г. физлица перевели за рубеж $7,5 млрд, в 2018 г. — $9,5 млрд, в 2017 г. — 9,2 млрд, в 2016 г. — $7,3 млрд. В 2020 г. в Россию из-за границы поступило $3,1 млрд, в 2019 г. — $3,3 млрд.
Представители рынка связывают снижение объемов переводов из-за отложенного спроса, который наблюдался в основном со стороны трудовых мигрантов из стран СНГ. По данным Росстата, в январе–ноябре 2020 г. в Россию из-за рубежа в чистом виде (за исключением уехавших) прибыли 91 тыс. человек против 259 тыс. год назад. По данным МВД на конец 2020 г., всего в России находились 6,3 млн иностранных мигрантов.