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ВТБ: женщины больше склонны к накоплению по сравнению с мужчинами

Ведомости

Женщины чаще мужчин копят деньги с помощью банковских инструментов, говорится в исследовании банка ВТБ. Так, среди всех, кто хранит средства на депозитах, 64% — женщины. Они же преобладают в структуре накопительных счетов, на них приходится 55%.

Однако по объему вложенных средств мужчины опережают женщин. «В общем объеме вкладов выше доля мужчин (60%), а в сегменте накопительных счетов соотношение примерно 50/50, хотя средний остаток на накопительных счетах у мужчин на треть больше. В 2019 году средний остаток на таком счете составлял у них около 350 тыс. рублей, а в январе 2021 достиг 570 тыс. рублей», — рассказали в кредитной организации. 

При этом инвестиционные продукты, наоборот, чаще выбирают мужчины. Доля инвесторов-женщин в 2020 г. составила 32%. Впрочем, это на 8 п.п. больше, чем годом ранее.

Также в ВТБ выяснили, что женщины чаще мужчин берут кредиты наличными: в 56% от общего числа случаев. Однако в целом больше тратят мужчины: на них приходятся 58% расходов. При этом по числу транзакций в нескольких категориях разница между тратами мужчин и женщин практически отсутствует. Например представители обоих полов в 2020 г. примерно с одинаковой частотой посещали салоны красоты, в то время как в 2019 году разница составляла 10 п.п.

Аналитики также заметили, что по категориям трат за год «сгладились» гендерные различия россиян: на одни и те же вещи и мужчины, и женщины тратят примерно одинаково. Исключением являются магазины одежды и обуви, где растет «разрыв» в пользу женщин. Так, на них приходятся 62% в общей структуре покупок. Также женщины оставляют больше средств в магазинах косметики и салонах красоты — 66%. Мужчины же заметно больше тратят в автосалонах и автосервисах — 75% от общей доли расходов россиян в этих категориях, а также в магазинах электроники (73%), строительных материалов (67%) и спортивных товаров (66%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных