ВТБ: женщины больше склонны к накоплению по сравнению с мужчинами

Аналитики также заметили, что по категориям трат за год «сгладились» гендерные различия россиян: на одни и те же вещи и мужчины, и женщины тратят примерно одинаково. Исключением являются магазины одежды и обуви, где растет «разрыв» в пользу женщин. Так, на них приходятся 62% в общей структуре покупок. Также женщины оставляют больше средств в магазинах косметики и салонах красоты — 66%. Мужчины же заметно больше тратят в автосалонах и автосервисах — 75% от общей доли расходов россиян в этих категориях, а также в магазинах электроники (73%), строительных материалов (67%) и спортивных товаров (66%).