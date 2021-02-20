ВТБ: женщины больше склонны к накоплению по сравнению с мужчинами
Женщины чаще мужчин копят деньги с помощью банковских инструментов, говорится в исследовании банка ВТБ. Так, среди всех, кто хранит средства на депозитах, 64% — женщины. Они же преобладают в структуре накопительных счетов, на них приходится 55%.
Однако по объему вложенных средств мужчины опережают женщин. «В общем объеме вкладов выше доля мужчин (60%), а в сегменте накопительных счетов соотношение примерно 50/50, хотя средний остаток на накопительных счетах у мужчин на треть больше. В 2019 году средний остаток на таком счете составлял у них около 350 тыс. рублей, а в январе 2021 достиг 570 тыс. рублей», — рассказали в кредитной организации.
При этом инвестиционные продукты, наоборот, чаще выбирают мужчины. Доля инвесторов-женщин в 2020 г. составила 32%. Впрочем, это на 8 п.п. больше, чем годом ранее.
Также в ВТБ выяснили, что женщины чаще мужчин берут кредиты наличными: в 56% от общего числа случаев. Однако в целом больше тратят мужчины: на них приходятся 58% расходов. При этом по числу транзакций в нескольких категориях разница между тратами мужчин и женщин практически отсутствует. Например представители обоих полов в 2020 г. примерно с одинаковой частотой посещали салоны красоты, в то время как в 2019 году разница составляла 10 п.п.
Аналитики также заметили, что по категориям трат за год «сгладились» гендерные различия россиян: на одни и те же вещи и мужчины, и женщины тратят примерно одинаково. Исключением являются магазины одежды и обуви, где растет «разрыв» в пользу женщин. Так, на них приходятся 62% в общей структуре покупок. Также женщины оставляют больше средств в магазинах косметики и салонах красоты — 66%. Мужчины же заметно больше тратят в автосалонах и автосервисах — 75% от общей доли расходов россиян в этих категориях, а также в магазинах электроники (73%), строительных материалов (67%) и спортивных товаров (66%).