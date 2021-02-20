Банки установили рекорд по выдаче автокредитов в январе

В первый месяц этого года российские банки выдали гражданам 51,5 тыс. автокредитов, что на 15% превосходит показатель того же периода прошлого года и в целом является рекордным значением для января, так как обычно в это время кредитование резко сокращается, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).