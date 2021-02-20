Банки установили рекорд по выдаче автокредитов в январе
В первый месяц этого года российские банки выдали гражданам 51,5 тыс. автокредитов, что на 15% превосходит показатель того же периода прошлого года и в целом является рекордным значением для января, так как обычно в это время кредитование резко сокращается, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Генеральный директор ОКБ Артур Александрович пояснил, что подобный рост не связан с повышением продаж автомобилей. «Во многом он объясняется возобновлением программ льготного кредитования, которые не действовали в декабре. Часть заемщиков, желавших купить автомобиль в рамках этих льготных программ, отложила покупку с конца прошлого года на текущий», — сказал он.
Самый высокий рост выдачи год к году аналитики зафиксировали в Новосибирской и Калужской областях — 54% и 36% соответственно. В топ-5 попали также Иркутская (+33%) и Белгородская области (+28%) и Красноярский край (+26%).
Отрицательная динамика отмечена лишь в Волгоградской области, где объем выдач сократился на 5% по сравнению с прошлым январем. Низкие показатели роста были также в Татарстане (+4%), Воронежской области (+5%), Югре (+6%) и в Ростовской области (+8%).
В Москве, лидирующей по количеству выданных в январе 2021 г. автокредитов (4,7 тыс.), и ее области выдачи увеличились на 9% и 17% соответственно. В Санкт-Петербурге в январе было выдано на 10% больше автокредитов, чем в том же месяце 2020 г.