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Банки установили рекорд по выдаче автокредитов в январе

Ведомости

В первый месяц этого года российские банки выдали гражданам 51,5 тыс. автокредитов, что на 15% превосходит показатель того же периода прошлого года и в целом является рекордным значением для января, так как обычно в это время кредитование резко сокращается, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович пояснил, что подобный рост не связан с повышением продаж автомобилей. «Во многом он объясняется возобновлением программ льготного кредитования, которые не действовали в декабре. Часть заемщиков, желавших купить автомобиль в рамках этих льготных программ, отложила покупку с конца прошлого года на текущий», — сказал он.

Самый высокий рост выдачи год к году аналитики зафиксировали в Новосибирской и Калужской областях — 54% и 36% соответственно. В топ-5 попали также Иркутская (+33%) и Белгородская области (+28%) и Красноярский край (+26%). 

Отрицательная динамика отмечена лишь в Волгоградской области, где объем выдач сократился на 5% по сравнению с прошлым январем. Низкие показатели роста были также в Татарстане (+4%), Воронежской области (+5%), Югре (+6%) и в Ростовской области (+8%).

В Москве, лидирующей по количеству выданных в январе 2021 г. автокредитов (4,7 тыс.), и ее области выдачи увеличились на 9% и 17% соответственно. В Санкт-Петербурге в январе было выдано на 10% больше автокредитов, чем в том же месяце 2020 г.

Ранее по теме: В России могут выделить допсредства на программу льготного автокредитования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных