В России могут выделить допсредства на программу льготного автокредитования

«На реализацию программы льготного автокредитования в этом году уже выделено почти 8,9 миллиарда рублей. С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан, в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу», — сказал Мантуров.