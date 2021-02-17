В России могут выделить допсредства на программу льготного автокредитования
Минпромторг России прорабатывает возможность выделения дополнительных средств на финансирование программы льготного автокредитования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
«На реализацию программы льготного автокредитования в этом году уже выделено почти 8,9 миллиарда рублей. С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан, в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу», — сказал Мантуров.
Ранее в ассоциации автодилеров (РоАД) сообщили агентству, что большинство кредитных организаций с понедельника прекратили выдачу автокредитов по льготным государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Причиной этому стало исчерпание текущего лимита средств.
«Для повышения бюджетной эффективности в 2021 году в программе льготного автокредитования принимают участие кредитные организации, прошедшие конкурсный отбор, в рамках которого каждая организация берет на себя обязательства по реализации определенного количества автомобилей. По результатам конкурса кредитным организациям, показавшим наибольший показатель эффективности, распределяется определенный размер субсидии, который она впоследствии может тратить», — добавил министр.
Интенсивность расходования средств, как отметил министр, равно как и дату начала и окончания реализации программы льготного автокредитования, организации вправе устанавливать сами.
Ранее в декабре правительство продлило сроки действия программ льготного лизинга и автокредитования до конца 2023 г.