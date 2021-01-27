Объем выдачи автокредитов в России сократился на 5,9% на фоне пандемии

При этом аналитики подчеркнули, что, хотя во время действия ограничительных мер в первом полугодии объем выдачи автокредитов в России значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во втором полугодии граждане получали займы на покупку машин более активно: рост год к году составил 3,3% — до 526,4 тыс. кредитов.