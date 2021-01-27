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Объем выдачи автокредитов в России сократился на 5,9% на фоне пандемии

Ведомости

В 2020 г. на фоне пандемии россияне получили 896,4 тыс. автокредитов, что на 5,9% меньше показателя 2019 г. — 952,9 тыс., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и «Автостата».

При этом аналитики подчеркнули, что, хотя во время действия ограничительных мер в первом полугодии объем выдачи автокредитов в России значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во втором полугодии граждане получали займы на покупку машин более активно: рост год к году составил 3,3% — до 526,4 тыс. кредитов.

«В период "карантинных" мероприятий в апреле-мае 2020 г. наиболее сильно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов. Однако во втором полугодии сегмент автокредитования активно восстанавливался. В первую очередь этому поспособствовало снятие летом карантинных ограничений в наиболее крупных и кредитно-активных регионах страны, прежде всего в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Дополнительными факторами роста выдачи займов во втором полугодии он назвал расширение условий госпрограмм льготного автокредитования, а также ожидание повышения цен на машины.

Наиболее сильно выдача автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте кредитования) в 2020 г. упала в Кемеровской (-20,3%) и Тульской (-11,9%) областях, Красноярском крае (-11,6%), Московской области (-11,5%) и Москве (-11,1%). При этом не во всех регионах год завершился с отрицательными показателями. Так, например, выдача выросла в Нижегородской (+4,1%), Свердловской (+2,8%), Челябинской (+2,3%), Ульяновской (+1,6%) и Омской (+1,4%) областях.

В целом больше всего кредитов на покупку машин в 2020 г. взяли москвичи — 67,3 тыс. В топ-5 вошли также жители Московской области (51,3 тыс.), Санкт-Петербурга (51,1 тыс.), республик Татарстан (44,6 тыс.) и Башкортостан (39,8 тыс.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных