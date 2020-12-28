Мишустин продлил программы льготного лизинга и автокредитования

Как сообщало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в III квартале 2020 г. средний размер автокредитов на новые и подержанные автомобили достиг 843 300 руб. Это на 11,5% превышает показатели II квартала и даже несколько выше рекордного уровня, зафиксированного в конце 2019 г. (842 600 руб.)