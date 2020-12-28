Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Мишустин продлил программы льготного лизинга и автокредитования

Ведомости

Правительство продлевает сроки действия программ льготного лизинга и автокредитования до конца 2023 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Трансляцию показал телеканал «Россия 24».

Ранее по теме: Как россияне будут путешествовать в 2021 году

«Правительство продлевает срок действия программ по льготному лизингу и автокредитам до конца 2023 года. Они распространяются на семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведенные или собранные в России», — сказал Мишустин.

По словам Мишустина, в бюджете на 2021 г. банкам и лизинговым организациям на компенсацию выпадающих доходов предусмотрены 12,5 млрд руб. «Рассчитываем, что благодаря этим мерам гражданам и бизнесу будет проще приобретать автотранспорт», — подчеркнул премьер.

Как сообщало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в III квартале 2020 г. средний размер автокредитов на новые и подержанные автомобили достиг 843 300 руб. Это на 11,5% превышает показатели II квартала и даже несколько выше рекордного уровня, зафиксированного в конце 2019 г. (842 600 руб.)

Ранее по теме: Автокредиты обновили рекорд

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных