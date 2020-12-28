Мишустин продлил программы льготного лизинга и автокредитования
Правительство продлевает сроки действия программ льготного лизинга и автокредитования до конца 2023 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Трансляцию показал телеканал «Россия 24».
«Правительство продлевает срок действия программ по льготному лизингу и автокредитам до конца 2023 года. Они распространяются на семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведенные или собранные в России», — сказал Мишустин.
По словам Мишустина, в бюджете на 2021 г. банкам и лизинговым организациям на компенсацию выпадающих доходов предусмотрены 12,5 млрд руб. «Рассчитываем, что благодаря этим мерам гражданам и бизнесу будет проще приобретать автотранспорт», — подчеркнул премьер.
Как сообщало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в III квартале 2020 г. средний размер автокредитов на новые и подержанные автомобили достиг 843 300 руб. Это на 11,5% превышает показатели II квартала и даже несколько выше рекордного уровня, зафиксированного в конце 2019 г. (842 600 руб.)