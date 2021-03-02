Аналитики сообщили о рекордном росте числа свободных денег у россиян
Индекс «свободных денег» в бюджете россиян вырос в январе 2021 г. на 82% по сравнению с декабрем 2020 г., сообщили «Известия» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Показатель демонстрирует превышение доходов над расходами, т.е. возможность копить деньги и тратить их на крупные покупки. В январе индекс показал рекордный рост за историю наблюдений, отметили аналитики.
В исследовании говорится, что в январе индекс «свободных денег» вырос на 22% по сравнению с январем 2020 г. и на 7% по сравнению с январем 2019 г. Частично рост индекса в январе можно объяснить сезонностью: после роста трат перед Новым годом россияне снижают траты, говорится в исследовании.
По мнению исполнительного директора холдинга и Mile Group Инны Караевой, в 2021 г. на рост индекса повлияли ограничения из-за коронавируса, которые снизили возможность тратить деньги на новогодних праздниках. Также в 2020 г. россияне делали крупные покупки в течение всего года, а не оставили их на декабрь.
По мнению опрошенных изданием экспертов, рекордный показатель индекса «свободных денег» в январе больше связан с ограничениями, введенными в период пандемии, чем с ростом доходов.