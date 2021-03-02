Аналитики сообщили о рекордном росте числа свободных денег у россиян

В исследовании говорится, что в январе индекс «свободных денег» вырос на 22% по сравнению с январем 2020 г. и на 7% по сравнению с январем 2019 г. Частично рост индекса в январе можно объяснить сезонностью: после роста трат перед Новым годом россияне снижают траты, говорится в исследовании.