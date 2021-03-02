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Аналитики сообщили о рекордном росте числа свободных денег у россиян

Ведомости

Индекс «свободных денег» в бюджете россиян вырос в январе 2021 г. на 82% по сравнению с декабрем 2020 г., сообщили «Известия» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Показатель демонстрирует превышение доходов над расходами, т.е. возможность копить деньги и тратить их на крупные покупки. В январе индекс показал рекордный рост за историю наблюдений, отметили аналитики. 

В исследовании говорится, что в январе индекс «свободных денег» вырос на 22% по сравнению с январем 2020 г. и на 7% по сравнению с январем 2019 г. Частично рост индекса в январе можно объяснить сезонностью: после роста трат перед Новым годом россияне снижают траты, говорится в исследовании.

По мнению исполнительного директора холдинга и Mile Group Инны Караевой, в 2021 г. на рост индекса повлияли ограничения из-за коронавируса, которые снизили возможность тратить деньги на новогодних праздниках. Также в 2020 г. россияне делали крупные покупки в течение всего года, а не оставили их на декабрь. 

По мнению опрошенных изданием экспертов, рекордный показатель индекса «свободных денег» в январе больше связан с ограничениями, введенными в период пандемии, чем с ростом доходов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных