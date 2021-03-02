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«Сбер» сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале

Ведомости

Расходы жителей России в феврале 2021 г. выросли на 2,6% в годовом выражении, говорится в исследовании СберИндекса. Показатель февраля стал максимальным с начала пандемии, отметили аналитики. 

Постепенно восстанавливаются расходы россиян на услуги. С 22 по 28 февраля расходы потребителей выросли на 2,3% в годовом выражении. Расходы на развлечения снизились на 19,9% в годовом выражении (на неделе с 15 по 21 февраля снижение составляло 33,6% год к году). Расходы на спорт за неделю выросли на 26,1% в годовом выражении. 

По данным СберИндекса, динамика расходов на лекарства снизилась за неделю до -3,2% в годовом выражении. Аналитики отметили, что такой уровень соответствует июню-июлю 2020 г. — периоду между двумя волнами коронавируса. Изменения в товарной рознице по итогам недели минимальны, говорится в исследовании.

По данным исследования холдинга «Ромир», индекс «свободных денег» в бюджете россиян вырос в январе 2021 г. на 82% по сравнению с декабрем 2020 г. Такой показатель демонстрирует превышение доходов над расходами, т.е. возможность копить деньги и тратить их на крупные покупки. В январе индекс показал рекордный рост за историю наблюдений, говорилось в исследовании.

Ранее по теме: Аналитики сообщили о рекордном росте числа свободных денег у россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных