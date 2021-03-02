«Сбер» сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале

Постепенно восстанавливаются расходы россиян на услуги. С 22 по 28 февраля расходы потребителей выросли на 2,3% в годовом выражении. Расходы на развлечения снизились на 19,9% в годовом выражении (на неделе с 15 по 21 февраля снижение составляло 33,6% год к году). Расходы на спорт за неделю выросли на 26,1% в годовом выражении.