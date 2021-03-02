«Сбер» сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале
Расходы жителей России в феврале 2021 г. выросли на 2,6% в годовом выражении, говорится в исследовании СберИндекса. Показатель февраля стал максимальным с начала пандемии, отметили аналитики.
Постепенно восстанавливаются расходы россиян на услуги. С 22 по 28 февраля расходы потребителей выросли на 2,3% в годовом выражении. Расходы на развлечения снизились на 19,9% в годовом выражении (на неделе с 15 по 21 февраля снижение составляло 33,6% год к году). Расходы на спорт за неделю выросли на 26,1% в годовом выражении.
По данным СберИндекса, динамика расходов на лекарства снизилась за неделю до -3,2% в годовом выражении. Аналитики отметили, что такой уровень соответствует июню-июлю 2020 г. — периоду между двумя волнами коронавируса. Изменения в товарной рознице по итогам недели минимальны, говорится в исследовании.
По данным исследования холдинга «Ромир», индекс «свободных денег» в бюджете россиян вырос в январе 2021 г. на 82% по сравнению с декабрем 2020 г. Такой показатель демонстрирует превышение доходов над расходами, т.е. возможность копить деньги и тратить их на крупные покупки. В январе индекс показал рекордный рост за историю наблюдений, говорилось в исследовании.