Объем торгов на Мосбирже показал самый низкий с начала 2020 года рост

Несмотря на положительную динамику торгов акциями, депозитарными расписками и паями, объем которых достиг 2,2 трлн руб., в целом оборот на фондовом рынке в феврале снизился более чем на 6% — до 3,7 трлн руб. Примерно на 35% упал объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями, составив менее 1,5 трлн руб. после 2,2 трлн руб. в феврале 2020 г. При этом на Мосбирже был размещен 61 облигационный заем на сумму, превышающую 1 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 369,6 млрд руб.