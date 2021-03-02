Объем торгов на Мосбирже показал самый низкий с начала 2020 года рост
Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в феврале составил 72,1 трлн руб., увеличившись по сравнению с тем же месяцем прошлого года всего на 3,9%, сообщила пресс-служба торговой площадки. Это минимальное увеличение с января 2020 г. Тогда оборот торгов вовсе упал с 58,9 трлн руб. до 57,9 трлн руб. После этого показатель роста не был меньше 9%.
В феврале 2020 г. оборот увеличился 11,5% год к году. При этом в январе 2021 г. объем заключенных сделок составил 63,9 трлн руб., что больше сопоставимого прошлогоднего показателя на 10,4%.
«Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 32,8%), срочный рынок (рост на 14,8%), денежный рынок (рост на 8,6%) и спот-рынок валюты (рост на 7,7%)» — отметили на бирже, комментируя февральские показатели.
Несмотря на положительную динамику торгов акциями, депозитарными расписками и паями, объем которых достиг 2,2 трлн руб., в целом оборот на фондовом рынке в феврале снизился более чем на 6% — до 3,7 трлн руб. Примерно на 35% упал объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями, составив менее 1,5 трлн руб. после 2,2 трлн руб. в феврале 2020 г. При этом на Мосбирже был размещен 61 облигационный заем на сумму, превышающую 1 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 369,6 млрд руб.
Сократился и объем торгов на валютном рынке — до 24 трлн руб. после 24,1 трлн руб. в тот же месяц прошлого года. Однако оборот торгов инструментами спот вырос на 7,7% — до 7,8 трлн рублей, а объем сделок своп и форвард составил 16,2 трлн руб (16,9 трлн руб в феврале 2020 г.).
Срочный рынок увеличился на 14,8% и достиг 12 трлн руб., денежный — на 8,6%, до 31,9 трлн руб. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос более чем в 5 раз и составил 13,6 млрд руб.
Рекордный оборот торгов на Московской бирже был зафиксирован в марте 2020 г. Тогда он составил 98,8 трлн руб. – почти в два раза больше, чем за год до этого.
Ранее Мосбиржа отчиталась, что число частных инвесторов на торговой площадке достигло 10 млн человек. Отмечалось, что в течение 2020 г. брокерские счета открыли 5 млн человек: это больше, чем за все предыдущие годы.