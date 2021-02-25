Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 млн человек
Число частных инвесторов c брокерскими счетами на Московской бирже с начала 2021 г. увеличилось на 1,2 млн человек, их общее количество достигло 10 млн, сообщила пресс-служба торговой площадки.
Отмечается, что в течение 2020 г. брокерские счета открыли 5 млн человек – больше, чем за все предыдущие годы. В целом за последние шесть лет количество частных инвесторов на Мосбирже увеличилось в 10 раз.
Десятимиллионный брокерский счет на бирже открыл клиент «Тинькофф Банка» из Иркутской области, уточнили в пресс-службе.
«Это большое достижение, и оно стало возможным благодаря развитию удаленных сервисов, инвестиций в инфраструктуру и популяризацию финансового рынка, верно выстроенному регулированию. Появление внутреннего инвестора важно для всей экономики, так как расширяет возможности российских компаний привлекать капитал на развитие бизнеса», — рассказал председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.
Больше всего брокерских счетов открыли клиенты Сбербанка – 4,2 млн. Чуть меньше – 4,19 млн – приходятся на пользователей «Тинькофф Банка». За ними следуют клиенты ВТБ (1,23 млн), БКС (0,63 млн) и «Альфа-банка» (0,56 млн).
Представители площадки отметили, что частные инвесторы обеспечивают значительную часть оборотов на рынках Мосбиржи. Их доля в объеме торгов акциями составляет 42%, облигациями – 10,5%, валютой – 14%.
Ранее Банк России сообщил, что в 2020 г. частные инвесторы вложили в ценные бумаги иностранных компаний 638 млрд руб. При этом 70 млрд руб. и порядка 95 млрд руб. были направлены на покупку акций и облигаций эмитентов, аффилированных с российскими компаниями. Регулятор пояснил тогда, что приобретение иностранных ценных бумаг может частично объясняться перераспределением сбережений населения в иностранной валюте от депозитов в пользу вложений с более высокой ожидаемой доходностью. Ранее ЦБ уже говорил, что сильный приток частных инвесторов на биржи связан с желанием населения найти более доходные источники вложений после снижения ставок по депозитам.