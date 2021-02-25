Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 млн человек

Ранее Банк России сообщил, что в 2020 г. частные инвесторы вложили в ценные бумаги иностранных компаний 638 млрд руб. При этом 70 млрд руб. и порядка 95 млрд руб. были направлены на покупку акций и облигаций эмитентов, аффилированных с российскими компаниями. Регулятор пояснил тогда, что приобретение иностранных ценных бумаг может частично объясняться перераспределением сбережений населения в иностранной валюте от депозитов в пользу вложений с более высокой ожидаемой доходностью. Ранее ЦБ уже говорил, что сильный приток частных инвесторов на биржи связан с желанием населения найти более доходные источники вложений после снижения ставок по депозитам.