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Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 млн человек

Ведомости

Число частных инвесторов c брокерскими счетами на Московской бирже с начала 2021 г. увеличилось на 1,2 млн человек, их общее количество достигло 10 млн, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Отмечается, что в течение 2020 г. брокерские счета открыли 5 млн человек – больше, чем за все предыдущие годы. В целом за последние шесть лет количество частных инвесторов на Мосбирже увеличилось в 10 раз.

Десятимиллионный брокерский счет на бирже открыл клиент «Тинькофф Банка» из Иркутской области, уточнили в пресс-службе.

«Это большое достижение, и оно стало возможным благодаря развитию удаленных сервисов, инвестиций в инфраструктуру и популяризацию финансового рынка, верно выстроенному регулированию. Появление внутреннего инвестора важно для всей экономики, так как расширяет возможности российских компаний привлекать капитал на развитие бизнеса», — рассказал председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.

Больше всего брокерских счетов открыли клиенты Сбербанка – 4,2 млн. Чуть меньше – 4,19 млн – приходятся на пользователей «Тинькофф Банка». За ними следуют клиенты ВТБ (1,23 млн), БКС (0,63 млн) и «Альфа-банка» (0,56 млн).

Представители площадки отметили, что частные инвесторы обеспечивают значительную часть оборотов на рынках Мосбиржи. Их доля в объеме торгов акциями составляет 42%, облигациями – 10,5%, валютой – 14%.

Ранее Банк России сообщил, что в 2020 г. частные инвесторы вложили в ценные бумаги иностранных компаний 638 млрд руб. При этом 70 млрд руб. и порядка 95 млрд руб. были направлены на покупку акций и облигаций эмитентов, аффилированных с российскими компаниями. Регулятор пояснил тогда, что приобретение иностранных ценных бумаг может частично объясняться перераспределением сбережений населения в иностранной валюте от депозитов в пользу вложений с более высокой ожидаемой доходностью. Ранее ЦБ уже говорил, что сильный приток частных инвесторов на биржи связан с желанием населения найти более доходные источники вложений после снижения ставок по депозитам.

Ранее по теме: ЦБ оценил приток средств россиян в иностранные ценные бумаги в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных