ЦБ отозвал лицензию у ЮМК банка
Банк России отозвал лицензию у ООО «ЮМК банк», зарегистрированного в Краснодаре, говорится на сайте регулятора. Организация занимала 222-е место в банковской системе России. Банк ЮМК банк не является участником системы страхования вкладов, отмечается в сообщении ЦБ.
По данным ЦБ, деятельность ЮМК банка был ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний. На них приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности были низкокачественными. Банк, по данным регулятора, «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«В ходе инспекционной проверки ЮМК банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков», — говорится в сообщении.
ЮМК банк был образован в Краснодаре в 2009 г. В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.