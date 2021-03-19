ЦБ отозвал лицензию у ЮМК банка

По данным ЦБ, деятельность ЮМК банка был ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний. На них приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности были низкокачественными. Банк, по данным регулятора, «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».