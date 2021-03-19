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ЦБ отозвал лицензию у ЮМК банка

Ведомости

Банк России отозвал лицензию у ООО «ЮМК банк», зарегистрированного в Краснодаре, говорится на сайте регулятора. Организация занимала 222-е место в банковской системе России. Банк ЮМК банк не является участником системы страхования вкладов, отмечается в сообщении ЦБ.

По данным ЦБ, деятельность ЮМК банка был ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний. На них приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности были низкокачественными. Банк, по данным регулятора, «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«В ходе инспекционной проверки ЮМК банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков», — говорится в сообщении.

ЮМК банк был образован в Краснодаре в 2009 г. В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных