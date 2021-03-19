Богуславский выйдет из состава наблюдательного совета Сбербанка

Как отметил Греф, Богуславский самостоятельно принял это решение. Сам бизнесмен сообщил Forbes, что выходит из совета по причине «высокой занятости». Он отметил, что «уже три года отработал» в наблюдательном совете. Богуславский был избран в его состав в 2017 г.