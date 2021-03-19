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Богуславский выйдет из состава наблюдательного совета Сбербанка

Ведомости

Бизнесмен и основатель фонда RTP Ventures Леонид Богуславский не войдет в новый состав наблюдательного совета Сбербанка. Об этом рассказал на пресс-брифинге председатель правления Сбербанка Герман Греф. 

Как отметил Греф, Богуславский самостоятельно принял это решение. Сам бизнесмен сообщил Forbes, что выходит из совета по причине «высокой занятости». Он отметил, что «уже три года отработал» в наблюдательном совете. Богуславский был избран в его состав в 2017 г. 

Место Богуславского может занять эксперт по инвестициям и устойчивому развитию Натали Брагински-Мунье, следует из списка кандидатов для голосования по выборам в набсовет. Помимо нее в список вошли министр финансов Антон Силуанов, а также заместитель министра Владимир Колычев. Кроме того, кандидатами стали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента России Максим Орешкин, советник председателя ЦБ Сергей Игнатьев, ректор МФТИ Николай Кудрявцев, а также ректор «Сколтеха» Александр Кулешов.

Богуславский является одним из крупнейших частных инвесторов, его фонд RTP Global владеет долями в 60 IT-компаниях из 11 стран Европы, Америки и Азии. Наиболее крупные — американские DataDog (услуги облачных вычислений и статистики) и Knotel (сеть коворкингов), индийские Faasos/Rebel Foods (компании фудтеха) и Practo (медицина), а также российская ivi.ru (стриминговый киносервис).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных