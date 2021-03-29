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ЦБ ограничит комиссию за переводы в СБП для магазинов

Ведомости

Центробанк с 1 октября 2021 г. ограничит максимальный размер банковской комиссии, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий (ТСП) за операции в Системе быстрых платежей (СБП), говорится на сайте регулятора.

На данный момент кредитные организации взимают с ТСП от 0,4% до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности последних. Теперь же комиссия останется в том же диапазоне, но не сможет быть выше 1,5 тыс. руб. Аналогичные тарифы устанавливаются в отношении самозанятых, уточняется на сайте ЦБ. 

«Для граждан платежи за любые товары и услуги в СБП остаются бесплатными», — говорится в сообщении. 

СБП —это система Банка России, позволяющая гражданам переводить средства по идентификатору получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных банках. Она была запущена в январе 2019 г. Почти все российские банки, подключённые к СБП, установили нулевой тариф на переводы в рамках системы. 

В мае 2020 г. Сбербанк подключился к СБП — он был последним крупным банком, не подключенным к системе. Все системно значимые банки c 1 октября 2021 г. будут обязаны обеспечить своим клиентам возможность оплаты работ, товаров и услуг по QR-коду через СБП, а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 г.свидетельствуют данные ЦБ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных