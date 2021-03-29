ЦБ ограничит комиссию за переводы в СБП для магазинов

На данный момент кредитные организации взимают с ТСП от 0,4% до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности последних. Теперь же комиссия останется в том же диапазоне, но не сможет быть выше 1,5 тыс. руб. Аналогичные тарифы устанавливаются в отношении самозанятых, уточняется на сайте ЦБ.