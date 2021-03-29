ЦБ ограничит комиссию за переводы в СБП для магазинов
Центробанк с 1 октября 2021 г. ограничит максимальный размер банковской комиссии, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий (ТСП) за операции в Системе быстрых платежей (СБП), говорится на сайте регулятора.
На данный момент кредитные организации взимают с ТСП от 0,4% до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности последних. Теперь же комиссия останется в том же диапазоне, но не сможет быть выше 1,5 тыс. руб. Аналогичные тарифы устанавливаются в отношении самозанятых, уточняется на сайте ЦБ.
«Для граждан платежи за любые товары и услуги в СБП остаются бесплатными», — говорится в сообщении.
СБП —это система Банка России, позволяющая гражданам переводить средства по идентификатору получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных банках. Она была запущена в январе 2019 г. Почти все российские банки, подключённые к СБП, установили нулевой тариф на переводы в рамках системы.
В мае 2020 г. Сбербанк подключился к СБП — он был последним крупным банком, не подключенным к системе. Все системно значимые банки c 1 октября 2021 г. будут обязаны обеспечить своим клиентам возможность оплаты работ, товаров и услуг по QR-коду через СБП, а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 г.свидетельствуют данные ЦБ.