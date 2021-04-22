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Первый в России банк запустил переводы через СБП в банкоматах

Ведомости

ВТБ первым из российских банков запустил сервис перевода средств по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) в банкоматах, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Новое решение обусловлено растущей популярностью СБП среди пользователей, пояснил руководитель департамента розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев. По его словам, сервис может стать «отличной альтернативой снятию наличных, а также поможет клиентам в ситуациях, когда у них нет возможности воспользоваться смартфоном».

Для осуществления перевода через СБП в банкомате необходимо выбрать в меню последнего раздел «Переводы по номеру телефона» и ввести номер получателя средств, затем указать счет списания, нужную сумму и подтвердить операцию с помощью пин-кода. Отмечается, что все это занимает меньше минуты, а деньги зачисляются получателю мгновенно.

В ВТБ напомнили, что СБП позволяет осуществлять переводы на сумму до 100 000 руб. в месяц без комиссии. Далее она составляет 0,5% от суммы операции, но не выше 1500 руб.

СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет физическим лицам в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. Также в рамках СБП реализована возможность оплаты товаров, работ и услуг — в том числе с использованием QR-кода, а также получения выплат от компаний. По данным регулятора, с момента запуска системы через нее было переведено более 1 трлн руб. Участниками СБП являются уже 210 банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных