Первый в России банк запустил переводы через СБП в банкоматах
ВТБ первым из российских банков запустил сервис перевода средств по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) в банкоматах, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Новое решение обусловлено растущей популярностью СБП среди пользователей, пояснил руководитель департамента розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев. По его словам, сервис может стать «отличной альтернативой снятию наличных, а также поможет клиентам в ситуациях, когда у них нет возможности воспользоваться смартфоном».
Для осуществления перевода через СБП в банкомате необходимо выбрать в меню последнего раздел «Переводы по номеру телефона» и ввести номер получателя средств, затем указать счет списания, нужную сумму и подтвердить операцию с помощью пин-кода. Отмечается, что все это занимает меньше минуты, а деньги зачисляются получателю мгновенно.
В ВТБ напомнили, что СБП позволяет осуществлять переводы на сумму до 100 000 руб. в месяц без комиссии. Далее она составляет 0,5% от суммы операции, но не выше 1500 руб.
СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет физическим лицам в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. Также в рамках СБП реализована возможность оплаты товаров, работ и услуг — в том числе с использованием QR-кода, а также получения выплат от компаний. По данным регулятора, с момента запуска системы через нее было переведено более 1 трлн руб. Участниками СБП являются уже 210 банков.