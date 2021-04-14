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ЦБ анонсировал возможность переводить деньги через СБП в Белоруссию

Ведомости

Белоруссия станет первой страной, гражданам которой россияне смогут переводить деньги по номеру мобильного телефона через Систему быстрых платежей (СБП), рассказала в ходе пресс-конференции глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«На сегодняшний день одна из ближайших стран, с кем мы осуществляем взаимодействие, — это Белоруссия. Думаю, что в середине 2022 года такая возможность у наших граждан появится», — сказала она.

Кроме того, по словам Бакиной, к концу следующего года у россиян появится возможность осуществлять переводы с карты на карту гражданам Белоруссии. Все это запланировано в рамках развития Национальной платежной системы до 2023 г.

СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет физическим лицам в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. При этом, по решению ЦБ, комиссия за переводы до 100 тыс. руб. в месяц не взимается. Также в рамках СБП реализована возможность оплаты товаров, работ и услуг — в том числе с использованием QR-кода, а также получения выплат от компаний. По данным регулятора, с момента запуска системы через нее было переведено более 1 трлн руб. Участниками СБП являются уже 210 банков.

В рамках стратегии ЦБ также планирует запустить мобильное приложение СБПэй, где можно будет совершать денежные переводы, осуществлять платежи за товары и услуги, выставлять и оплачивать электронные счета и прочее. Регулятор полагает, что так граждане смогут пользоваться системой как самостоятельным платежным инструментом, что проще и удобнее. Кроме того, это позволит нарастить долю безналичных платежей.

Ранее по теме: ЦБ не увидел рисков отключения России от иностранных платежных систем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных