ЦБ анонсировал возможность переводить деньги через СБП в Белоруссию
Белоруссия станет первой страной, гражданам которой россияне смогут переводить деньги по номеру мобильного телефона через Систему быстрых платежей (СБП), рассказала в ходе пресс-конференции глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
«На сегодняшний день одна из ближайших стран, с кем мы осуществляем взаимодействие, — это Белоруссия. Думаю, что в середине 2022 года такая возможность у наших граждан появится», — сказала она.
Кроме того, по словам Бакиной, к концу следующего года у россиян появится возможность осуществлять переводы с карты на карту гражданам Белоруссии. Все это запланировано в рамках развития Национальной платежной системы до 2023 г.
СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет физическим лицам в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. При этом, по решению ЦБ, комиссия за переводы до 100 тыс. руб. в месяц не взимается. Также в рамках СБП реализована возможность оплаты товаров, работ и услуг — в том числе с использованием QR-кода, а также получения выплат от компаний. По данным регулятора, с момента запуска системы через нее было переведено более 1 трлн руб. Участниками СБП являются уже 210 банков.
В рамках стратегии ЦБ также планирует запустить мобильное приложение СБПэй, где можно будет совершать денежные переводы, осуществлять платежи за товары и услуги, выставлять и оплачивать электронные счета и прочее. Регулятор полагает, что так граждане смогут пользоваться системой как самостоятельным платежным инструментом, что проще и удобнее. Кроме того, это позволит нарастить долю безналичных платежей.