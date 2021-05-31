В России предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

Издание пояснило, что сейчас россияне могут получить налоговый вычет при покупке жилья с учетом лимита в 2 млн руб. Можно вернуть 13% от этой суммы – до 260 тыс. руб. Получить выплату можно один раз в жизни после оформления права собственности на жилье.