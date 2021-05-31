В России предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки
Федеральная риэлторская сеть «Этажи» предложила выдавать налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку банкам в качестве первоначального взноса, сообщила газета «Известия» со ссылкой на копию письма директора сети Ильдара Хусаинова вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Сумма налогового вычета не будет превышать 260 тыс. руб. Она будет рассчитываться на основании налоговой базы за последние три года перед оформлением кредита.
Представитель вице-премьера Шамиль Галимуллин сообщил изданию, что инициатива еще не поступила в аппарат вице-премьера. Она будет рассмотрена в установленном порядке после поступления.
Издание пояснило, что сейчас россияне могут получить налоговый вычет при покупке жилья с учетом лимита в 2 млн руб. Можно вернуть 13% от этой суммы – до 260 тыс. руб. Получить выплату можно один раз в жизни после оформления права собственности на жилье.
Ежегодная сумма выплат зависит от доходов. При зарплате 50 тыс. руб. в месяц до вычета НДФЛ сумма налогов, уплаченных за три года, составит 234 тыс. руб. Такую сумму покупатель сможет получить на первоначальный взнос по ипотеке.