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В России предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

Ведомости

Федеральная риэлторская сеть «Этажи» предложила выдавать налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку банкам в качестве первоначального взноса, сообщила газета «Известия» со ссылкой на копию письма директора сети Ильдара Хусаинова вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Сумма налогового вычета не будет превышать 260 тыс. руб. Она будет рассчитываться на основании налоговой базы за последние три года перед оформлением кредита.

Представитель вице-премьера Шамиль Галимуллин сообщил изданию, что инициатива еще не поступила в аппарат вице-премьера. Она будет рассмотрена в установленном порядке после поступления.

Издание пояснило, что сейчас россияне могут получить налоговый вычет при покупке жилья с учетом лимита в 2 млн руб. Можно вернуть 13% от этой суммы – до 260 тыс. руб. Получить выплату можно один раз в жизни после оформления права собственности на жилье.

Ежегодная сумма выплат зависит от доходов. При зарплате 50 тыс. руб. в месяц до вычета НДФЛ сумма налогов, уплаченных за три года, составит 234 тыс. руб. Такую сумму покупатель сможет получить на первоначальный взнос по ипотеке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных