Минюст может получить доступ к информации о банковских операциях НКО
Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, в соответствии с которым банки должны будут по запросу Министерства юстиции предоставлять сведения об операциях и о счетах некоммерческих организаций (НКО), следует из документа, размещенного в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В настоящий момент указанные сведения защищены статьей о банковской тайне закона «О банках и банковской деятельности», так что кредитные организации могут не раскрывать их.
Сейчас Минюст может проверять деятельность НКО на соответствие их уставным целям, а также то, как подобные организации расходуют средства и используют имущество. При этом подобная информация запрашивается Минюстом у самих НКО, которые могут предоставить ее в неполном виде или не предоставить вовсе, следует из пояснительной записки к законопроекту.
«Внесение изменений позволит Минюсту России и его территориальным органам осуществлять возложенные законодательством Российской Федерации на них функции федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций в полном объеме наряду с другими государственными органами, организациями и должностными лицами», — пояснили авторы инициативы.
При этом отмечается, что Минюст будет не вправе раскрывать полученную им информацию третьим лицам. Подразумевается, что расширение полномочий ведомства позволит ему лучше контролировать деятельность НКО.