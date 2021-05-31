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Минюст может получить доступ к информации о банковских операциях НКО

Ведомости

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, в соответствии с которым банки должны будут по запросу Министерства юстиции предоставлять сведения об операциях и о счетах некоммерческих организаций (НКО), следует из документа, размещенного в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В настоящий момент указанные сведения защищены статьей о банковской тайне закона «О банках и банковской деятельности», так что кредитные организации могут не раскрывать их.

Сейчас Минюст может проверять деятельность НКО на соответствие их уставным целям, а также то, как подобные организации расходуют средства и используют имущество. При этом подобная информация запрашивается Минюстом у самих НКО, которые могут предоставить ее в неполном виде или не предоставить вовсе, следует из пояснительной записки к законопроекту. 

«Внесение изменений позволит Минюсту России и его территориальным органам осуществлять возложенные законодательством Российской Федерации на них функции федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций в полном объеме наряду с другими государственными органами, организациями и должностными лицами», — пояснили авторы инициативы. 

При этом отмечается, что Минюст будет не вправе раскрывать полученную им информацию третьим лицам. Подразумевается, что расширение полномочий ведомства позволит ему лучше контролировать деятельность НКО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных