Минюст может получить доступ к информации о банковских операциях НКО

Сейчас Минюст может проверять деятельность НКО на соответствие их уставным целям, а также то, как подобные организации расходуют средства и используют имущество. При этом подобная информация запрашивается Минюстом у самих НКО, которые могут предоставить ее в неполном виде или не предоставить вовсе, следует из пояснительной записки к законопроекту.